Историческое общество представило брошюру о городах Белгородской черты

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Новую брошюру «Города Белгородской черты» представили жителям региона в историко-краеведческом музее. В ней отражена история 27 городов, которые располагались на территории современных Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей России и Сумской области Украины.
В издании рассказали об основании крепостей, об оборонительных сооружениях, городовой и сторожевой службе и вооружении. Сопровождается текст картами, рисунками и фотографиями.
Председатель Исторического общества «Ратник» Владимир Жигалов, который занимался созданием брошюры, отметил, что авторы хотели познакомить людей с ролью предков, нёсших службу в городах-крепостях.
Часть тиража передали участникам презентации. Остальные брошюры отправили в музеи и библиотеки вышеуказанных российских регионов.