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Published Сегодня, 12:49

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Updated Сегодня, 12:51

Историческое общество представило брошюру о городах Белгородской черты

7 февраля 2023, 12:49
Фото: правительство Белгородской области
Брошюру презентовали в Белгородском государственном историко-краеведческом музее. В ней отражена история 27 городов Белгородской черты, которые располагались в нескольких областях России и Украины, сообщили в региональном правительстве.

Новую брошюру «Города Белгородской черты» представили жителям региона в историко-краеведческом музее. В ней отражена история 27 городов, которые располагались на территории современных Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей России и Сумской области Украины.

В издании рассказали об основании крепостей, об оборонительных сооружениях, городовой и сторожевой службе и вооружении. Сопровождается текст картами, рисунками и фотографиями.

Председатель Исторического общества «Ратник» Владимир Жигалов, который занимался созданием брошюры, отметил, что авторы хотели познакомить людей с ролью предков, нёсших службу в городах-крепостях.

Часть тиража передали участникам презентации. Остальные брошюры отправили в музеи и библиотеки вышеуказанных российских регионов.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Общество#Презентация#Белгородская засечная черта#Брошюра
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