Белгородцы забросили домашние и уличные тренировки

Как указано в исследовании, прирост посетителей спортзалов среди мужского населения региона превысил 51%, женского — чуть более 32%. В целом спортом в зале занимаются 16,1% мужчин из региона и 11,3% женщин. Для сравнения: в 2021 году показатель равнялся 10,6% и 8,5% соответственно. Доля населения, посещающего спортзалы, в прошлом году составила 13,6%, в 2021 году — 9,5%.