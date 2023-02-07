Белгородцы забросили домашние и уличные тренировки

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Белгородцы в 2022 году стали чаще посещать фитнес-клубы. Прирост в прошлом году составил 42,4%, следует из данных аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Ссылались эксперты на опросные данные Росстата.
Как указано в исследовании, прирост посетителей спортзалов среди мужского населения региона превысил 51%, женского — чуть более 32%. В целом спортом в зале занимаются 16,1% мужчин из региона и 11,3% женщин. Для сравнения: в 2021 году показатель равнялся 10,6% и 8,5% соответственно. Доля населения, посещающего спортзалы, в прошлом году составила 13,6%, в 2021 году — 9,5%.
При этом существенно сократилась доля тех, кто занимается самостоятельно дома или на улице, — на 70,1%. В 2022 году так тренировались 23,2% белгородцев, в 2021 — 77%.
Что касается других регионов Центрального Черноземья, то соседняя Курская область в 2022 году показала динамику по посещению залов в 14,7%. В Тамбовской области прирост составил 19,6%.
В Воронежской и Липецкой областях, напротив, наблюдается отрицательная динамика. В Воронежской области количество посещающих зал жителей сократилось на 1%. Наиболее существенное сокращение зафиксировали специалисты в Липецкой области. Количество посетителей спортзалов в регионе снизилось на 21,5%.