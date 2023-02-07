Белгородцы хотят проводить приёмку отремонтированных дорог

Жители, видимо, успели оценить новый подход и просят распространить такую практику ещё и на приёмку дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Белгородец рассказал главе региона о том, как сельские жители столкнулись с безразличием дорожников несколько лет назад.