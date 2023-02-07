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Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Белгородцы хотят проводить приёмку отремонтированных дорог

7 февраля 2023, 09:37
Фото: 1MI

Белгородцы попросили губернатора организовать общественную приёмку дорог

Общественная приёмка дорог может появиться уже в этом году. Вячеслав Гладков заявил, что ему нужно обдумать это предложение, чтобы избежать оплошностей.

В Белгородской области после ряда скандальных ремонтов МКД тестируют новую систему по приёмке объектов после капремонта. В регионе таким образом избавляются от формализма подрядчиков и выставляют время общественных слушаний в выходные дни или вечернее время в будни.

Жители, видимо, успели оценить новый подход и просят распространить такую практику ещё и на приёмку дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Белгородец рассказал главе региона о том, как сельские жители столкнулись с безразличием дорожников несколько лет назад.

В 2021 году мы столкнулись с тем, что подрядчик категорически не пошёл на контакт с жителями территории, на которой он ремонтирует дорогу. Внесение изменений и корректировок происходит только после публичной огласки проблем, локальных скандалов и многократных обращений в муниципалитет.
белгородец

Губернатор Вячеслав Гладков попросил время на то, чтобы обдумать предложение и обговорить всё с профильным министром. Такой шаг, по словам главы региона, может быть опасным.

В ближайшее время скажу, сможем ли это сделать. Одно дело — посмотреть качество ремонта в подъезде или подвале. Другое — выйти на проезжую часть. Здесь уже стоит вопрос другого уровня опасности. Мы не можем допустить оплошностей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В Белгороде представили график общественных обсуждений по итогам капремонта МКД
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#Ася Дугнист#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Общество#Касается каждого#Капремонт дороги#Приёмка#Общественные слушания
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