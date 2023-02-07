Белгородский завод задолжал 89 млн рублей из-за застрявших на Украине подшипников

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
ООО «Вагонно-колесная мастерская» (ООО «ВКМ») обратилось в суд с иском к ОАО «Оскольский подшипниковый завод ХАРП» (ООО «ОПЗ ХАРП»). В нём мастерская требовала взыскать с завода 82 млн рублей за непоставку товара и пени в 2 млн рублей за ненадлежащие выполнение договора.
Изначально мастерская заключила с заводом ряд контрактов: по ним последний должен был поставить 17 тыс. подшипников на 119,7 млн рублей. Но целиком товар до «ВКМ» не дошёл: компания получила лишь 5,4 тыс. подшипников на 37,5 млн рублей. Как утверждал «ХАРП», причиной задержки стали «обстоятельств непреодолимой силы» и политическая обстановка на Украине — компания является дистрибьютором харьковского ЧАО «ХАРП».
Тем не менее, суд с определением «непреодолимых обстоятельств» на Украине не согласился: по его мнению, описанная ответчиком политическая ситуация не может считаться форс-мажорной.
Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление
которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например, отсутствие у
должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей.
решение Арбитражного суда Белгородской области
С учётом того, что ответчик не обращался в торгово-промышленную палату и не уведомлял истца о невозможности исполнения обязательств, суд решил взыскать с «ХАРПа»:
Таким образом, общая сумма взыскания с завода составила 88,9 млн рублей.