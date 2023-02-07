Белгородский завод задолжал 89 млн рублей из-за застрявших на Украине подшипников

Изначально мастерская заключила с заводом ряд контрактов: по ним последний должен был поставить 17 тыс. подшипников на 119,7 млн рублей. Но целиком товар до «ВКМ» не дошёл: компания получила лишь 5,4 тыс. подшипников на 37,5 млн рублей. Как утверждал «ХАРП», причиной задержки стали «обстоятельств непреодолимой силы» и политическая обстановка на Украине — компания является дистрибьютором харьковского ЧАО «ХАРП».