Белгородским тренерам выплатили по 50 тысяч рублей

За свои достижения белгородские спортсмены второй год подряд получают поощрительные выплаты. В 2022 году отличились 137 жителей Белгородской области. Они стали лауреатами премии губернатора «Спортивный олимп». Им вручили благодарственные письма и сертификаты на единовременную выплату.