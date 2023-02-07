Белгородским тренерам выплатили по 50 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
За свои достижения белгородские спортсмены второй год подряд получают поощрительные выплаты. В 2022 году отличились 137 жителей Белгородской области. Они стали лауреатами премии губернатора «Спортивный олимп». Им вручили благодарственные письма и сертификаты на единовременную выплату.
Наградили и отличившихся тренеров — 67 белгородцев. Им передали по 50 тыс. рублей.
Напомним, в 2022 году белгородцы получили 470 медалей за участие во всероссийских и международных соревнованиях. А двое уроженцев Белгородской области стали чемпионами мира.