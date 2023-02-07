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Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Белгородским тренерам выплатили по 50 тысяч рублей

7 февраля 2023, 06:46
Фото: сайт губернатора и правительства Белгородской области

Гладков вручил премии «Спортивный олимп» белгородским атлетам и тренерам

Наградили и 134 спортсменов по программе «Спортивный олимп», пишет пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Они получили благодарственные письма и денежное вознаграждение.

За свои достижения белгородские спортсмены второй год подряд получают поощрительные выплаты. В 2022 году отличились 137 жителей Белгородской области. Они стали лауреатами премии губернатора «Спортивный олимп». Им вручили благодарственные письма и сертификаты на единовременную выплату.

Наградили и отличившихся тренеров — 67 белгородцев. Им передали по 50 тыс. рублей.

Напомним, в 2022 году белгородцы получили 470 медалей за участие во всероссийских и международных соревнованиях. А двое уроженцев Белгородской области стали чемпионами мира.

Фото: сайт губернатора и правительства Белгородской области
Два белгородца стали чемпионами мира в 2022 году
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#Вячеслав Гладков#Ася Дугнист#Белгородская область#Спорт#Премия губернатора#Лауреаты#Спортивный олимп
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