Белгородских туристов в местах землетрясения в Турции быть не должно

Журналист «Бел.Ру» связалась с турагентствами и узнала, сколько белгородцев могут в настоящий момент находиться в Турции. Директор «Анекс Тур Белгород» Александр Халаимов сообщил, что сейчас не сезон — в Турции мало россиян.