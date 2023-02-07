Белгородских туристов в местах землетрясения в Турции быть не должно

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Ночью 6 февраля в Турции и Сирии прошло землетрясение магнитудой 7,7 балла. На 7 февраля число жертв в результате мощного землетрясения превысило 3300 человек.
Журналист «Бел.Ру» связалась с турагентствами и узнала, сколько белгородцев могут в настоящий момент находиться в Турции. Директор «Анекс Тур Белгород» Александр Халаимов сообщил, что сейчас не сезон — в Турции мало россиян.
Белгородцы в 99% случаев всегда выбирают только Анталью, редко, когда другие города Турции. Анталью землетрясение никак не коснулось. То, что кто-то из белгородцев мог пострадать — маловероятно.
Александр Халаимов
Халаимов также подчеркнул, что зимой редко кто из белгородцев летает в Турцию.
В туристической компании ООО «Космополит» подтвердили, что среди белгородцев отдых в Турции в феврале не пользуется популярностью.
Этот год не стал исключением. В данный момент наши туристы отдыхают в России, Египте, ОАЭ, Мальдивах, Таиланде и на Кубе. На курортах Турции наших туристов нет.
Заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко
Напомним, что ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что землетрясение в Турции не затронуло туристические маршруты — в зоне происшествия не было организованных туристов из России.