Белгородские подростки пройдут реабилитацию вместе с детьми из ЛДНР в Крыму

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:42
В августе 2022 года в России запустили программу «Послезавтра» для подростков, которых затронули военные действия. Всего в прошлом году поучаствовать в проекте успели свыше тысячи детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В 2023 году к программе «Послезавтра» могут присоединиться и белгородцы.
Мария Львова-Белова предложила теперь включать в состав групп подростков из Белгородской области, которые живут в сложных условиях. Одна из смен пройдёт в Крыму.
Омбудсмен по правам ребёнка отметила, что в этот раз впервые проект будет представлять собой «особый реабилитационный формат с насыщенной программой психологической помощи».
Напомним, в декабре 2022 года омбудсмен при президенте посещала Белгородскую область. Тогда она пообещала помочь детям из приграничья бесплатно отдохнуть в Анапе. На эти цели выделили 1037 путёвок.