Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Белгородские подростки пройдут реабилитацию вместе с детьми из ЛДНР в Крыму

7 февраля 2023, 07:39
Фото: Telegram-канал Марии Львовой-Беловой
Белгородцы смогут поучаствовать в смене «Послезавтра», направленной на социально-психологическое восстановление детей из зоны военных действий. Об этом сообщила омбудсмен по правам ребёнка при президенте Мария Львова-Белова.
Сюжет
Дети

В августе 2022 года в России запустили программу «Послезавтра» для подростков, которых затронули военные действия. Всего в прошлом году поучаствовать в проекте успели свыше тысячи детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В 2023 году к программе «Послезавтра» могут присоединиться и белгородцы.

Мария Львова-Белова предложила теперь включать в состав групп подростков из Белгородской области, которые живут в сложных условиях. Одна из смен пройдёт в Крыму.

Омбудсмен по правам ребёнка отметила, что в этот раз впервые проект будет представлять собой «особый реабилитационный формат с насыщенной программой психологической помощи».

Напомним, в декабре 2022 года омбудсмен при президенте посещала Белгородскую область. Тогда она пообещала помочь детям из приграничья бесплатно отдохнуть в Анапе. На эти цели выделили 1037 путёвок.

Белгородские власти решают вопрос с путёвками в детские лагеря за пределами региона
Узнать подробнее
Читайте также:
Детей военнослужащих предложили включить в первую смену лагеря «Бригантина Белогорья»Дети участников СВО и из приграничья: кто первым отправится на отдых в Крыму
#Ася Дугнист#Крым#ЛНР#ДНР#Херсонская область#Запорожская область#Дети#Спецоперация#Белгородская область#Мария Львова-Белова#Приграничье#Реабилитация#Детский лагерь
Подпишитесь
Удалось ли Белгороду сэкономить на январе без снега?
Сегодня, 08:00
Суд отклонил жалобу белгородского УФНС на конкурсного управляющего МУП «ГПТ»
Сегодня, 08:29
Следком возбудил уголовное дело из-за ликвидации троллейбусного сообщения в Белгороде
Вчера, 17:47
В белгородском минцифры выступили за разнообразие интернет-провайдеров в многоэтажках
Сегодня, 08:37
Справедливость и благополучие: Савченко предложил жизнецентричную модель экономики
Сегодня, 07:29