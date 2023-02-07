Белгородские подростки пройдут реабилитацию вместе с детьми из ЛДНР в Крыму

В августе 2022 года в России запустили программу «Послезавтра» для подростков, которых затронули военные действия. Всего в прошлом году поучаствовать в проекте успели свыше тысячи детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В 2023 году к программе «Послезавтра» могут присоединиться и белгородцы.