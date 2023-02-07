Белгородец попытается впечатлить Рената Агзамова тортом на тему кенийского сафари

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Уроженец Нового Оскола Степан Серенко принял участие в кастинге реалити-шоу «Кондитер». В программе между собой за титул лучшего кондитера соревнуются любители и профессионалы. Также «бонусом» победитель шоу получает миллион рублей.
На встречу с ведущим программы Ренатом Агзамовым и членами жюри 16-летний белгородец приготовил торт на тему кенийского сафари. Это бисквитный десерт с ганашом на белом шоколаде и начинкой из манго-маракуйи.
Сегодня, 7 февраля, в 19:00 зрители телеканала узнают, прошёл ли Степан в финал шоу «Кондитер».
Ранее мы писали, как мангальщик из Белгорода попал на кастинг «Битвы шефов».