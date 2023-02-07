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Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Белгородец попытается впечатлить Рената Агзамова тортом на тему кенийского сафари

7 февраля 2023, 11:58
Фото: телеканал "Пятница!"

Белгородский подросток попал на реалити-шоу «Кондитер» ТВ-канала «Пятница»

16-летний Степан Серенко из Нового Оскола решил побороться за миллион рублей. Пройдёт ли парень на следующий этап, решится сегодня на «Пятнице!», сообщили в пресс-службе телеканала.

Уроженец Нового Оскола Степан Серенко принял участие в кастинге реалити-шоу «Кондитер». В программе между собой за титул лучшего кондитера соревнуются любители и профессионалы. Также «бонусом» победитель шоу получает миллион рублей.

На встречу с ведущим программы Ренатом Агзамовым и членами жюри 16-летний белгородец приготовил торт на тему кенийского сафари. Это бисквитный десерт с ганашом на белом шоколаде и начинкой из манго-маракуйи.

Сегодня, 7 февраля, в 19:00 зрители телеканала узнают, прошёл ли Степан в финал шоу «Кондитер».

Ранее мы писали, как мангальщик из Белгорода попал на кастинг «Битвы шефов».

Фото: Телеканал "Пятница!"
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#Ася Дугнист#Общество#Новый Оскол#Белгородская область#Кондитер#Реалити-шоу#Телеканал Пятница!#Ренат Агзамов#Торт
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