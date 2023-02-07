«Бавария» пригласила Рекнера из «Хоффенхайма» на должность тренером вратарей

Posted Сегодня, 20:56
Published Сегодня, 20:56
Modified Сегодня, 20:57
Updated Сегодня, 20:57
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на немецкие СМИ.
В настоящее время Рекнер занимает аналогичную должность в «Хоффенхайме» и его контракт рассчитан до 2026 года. «Бавария» намерена выплатить компенсацию в шестизначной сумме, чтобы Рекнер перешел в тренерский штаб чемпионов Германии.
Рекнер сменит на этом посту Толи Талаповича, который работал в «Баварии» с 2011 года и был недавно уволен руководством мюнхенцев.