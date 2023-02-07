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Posted Сегодня, 20:56

Published Сегодня, 20:56

Modified Сегодня, 20:57

Updated Сегодня, 20:57

«Бавария» пригласила Рекнера из «Хоффенхайма» на должность тренером вратарей

Сегодня, 20:56
«Бавария» пригласит Михаэля Рекнера в качестве тренера вратарей.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на немецкие СМИ.

 

В настоящее время Рекнер занимает аналогичную должность в «Хоффенхайме» и его контракт рассчитан до 2026 года. «Бавария» намерена выплатить компенсацию в шестизначной сумме, чтобы Рекнер перешел в тренерский штаб чемпионов Германии.

 

Рекнер сменит на этом посту Толи Талаповича, который работал в «Баварии» с 2011 года и был недавно уволен руководством мюнхенцев.



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