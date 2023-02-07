«Бавария» пригласила Рекнера из «Хоффенхайма» на должность тренером вратарей

В настоящее время Рекнер занимает аналогичную должность в «Хоффенхайме» и его контракт рассчитан до 2026 года. «Бавария» намерена выплатить компенсацию в шестизначной сумме, чтобы Рекнер перешел в тренерский штаб чемпионов Германии.