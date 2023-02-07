Андрей Скоч: семья в основе всего

Posted 7 февраля, 18:21
Published 7 февраля, 18:21
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
С 2007 года фонд приступил к активной реализации программы поддержки многодетных семей в Белгородской области. Более тысячи семей в регионе, в которых воспитываются пять и более детей, получили в подарок новые автомобили. Сам Скоч также относится к категории многодетных родителей — он воспитывает десять детей.
В 2011 году «Поколение» впервые организовало конкурс «Родительский рекорд». В 2012 году он получил всероссийский статус, а его бюджет составил 10 млн руб. Многодетные отцы и матери, ставшие победителями в различных номинациях, получали суммы от 2,5 млн до 3,75 млн рублей. За шесть лет на этот проект было направлено около 70 млн рублей.
Андрей Скоч и его благотворительная организация вносят свой вклад в помощь людям, столкнувшимся с тяжелыми жизненными обстоятельствами. Они предоставляют поддержку тем, кто в ней особенно нуждается. Например, когда многодетная семья из Шебекино попросила помощи в покупке газового котла, фонд «Поколение» оперативно откликнулось на их просьбу. Аналогичная ситуация произошла с многодетной семьей из села Графовка, которой фонд помог с финансированием подключения газа и отопления в их доме.
Кроме того, Скоч активно помогает многодетным семьям в сфере образования. Его фонд финансирует программы, предусматривающих дополнительное образование и летний отдых для детей. С 2002 по 2016 год благодаря усилиям «Поколения» около пяти тысяч детей смогли насладиться отдыхом на курортах Черного моря.
Следует подчеркнуть, что помощь, предоставляемая фондом «Поколение», не ограничивается лишь материальной поддержкой. Он также активно привлекает внимание общества к важности многодетных семей, организует события, направленные на повышение их социального статуса, и распространяет информацию о значимости семьи в общественной жизни.
Андрей Скоч всегда готов к личному общению с многодетными семьями. Он встречается с ними в рамках общественной и парламентской работы, внимательно изучает их проблемы и старается, чтобы их интересы были представлены на всех уровнях государственной власти. В ходе таких встреч часто появляются идеи для внесения изменений в законодательство.