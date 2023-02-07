Андрей Скоч: семья в основе всего

Андрей Скоч и его благотворительная организация вносят свой вклад в помощь людям, столкнувшимся с тяжелыми жизненными обстоятельствами. Они предоставляют поддержку тем, кто в ней особенно нуждается. Например, когда многодетная семья из Шебекино попросила помощи в покупке газового котла, фонд «Поколение» оперативно откликнулось на их просьбу. Аналогичная ситуация произошла с многодетной семьей из села Графовка, которой фонд помог с финансированием подключения газа и отопления в их доме.