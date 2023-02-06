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Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Землетрясение в Турции и Сирии: что известно к этому часу

6 февраля 2023, 08:31
Фото: Reuters

Число погибших из-за землетрясения в Турции увеличилось до 284 человек

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 284 человек, в Сирии — до 237. Обрушились 1,7 тыс. домов.

По данным федеральных СМИ, в результате землетрясения в Турции погибли как минимум 284 человека, 2383 получили ранения. Обрушилось порядка 1,7 тыс. домов, сообщил вице-президент страны Фуат Октай.

В Сирии жертвами происшествия стали ещё 237 человек. В минздраве республики уточнили, что 639 жителей получили ранения. Сильнее всего пострадали люди в Алеппо, Хаме, Латакии и Тартусе.

Землетрясение началось в Турции рано утром 6 февраля в городе Газиантеп. Толчки зафиксировали в провинциях Хатае, Османийе, Адыямане, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Малатье и Адане.

Пострадали исторические здания. Речь о разрушении крепости из списка ЮНЕСКО в провинции Газиантеп. Повреждения получила цитадель Алеппо. В селе Топбогазы Кириханского района провинции Хатай взорвался газопровод.

Гражданские рейсы приостановили в аэропортах Кахраманмараша и Газиантепа. Тем не менее запланирована организация рейсов для людей, которые хотят помочь с ликвидацией последствий стихийного бедствия.

О россиянах, которые могли пострадать из-за землетрясения, пока не сообщалось.

Известно, что ряд государств предложил Турции помощь для устранения последствий ЧС. Лидеры стран уже направили соболезнования местным властям.

В частности, соболезнования выразил президент России Владимир Путин. Сообщение от него получили президенты Эрдоган и Асад.

В МЧС России уточнили, что два самолёта Ил-76 МЧС России со спасателями на борту готовы вылететь в Турцию. В состояние готовности привели порядка 100 спасателей.

 

В результате ночного землетрясения в Турции погибли 76 человек
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#Наталья Корявых#Землетрясение#Происшествия#Владимир Путин#МЧС#Чп#Турция#Сирия
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