«Заборная война» между соседями может изменить правила благоустройства в Белгороде

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Долгое изматывающие противостояние домов на улице Гагарина в Белгороде может в скором времени подойти к концу. Напомним, что соседи там не могут определиться, должен ли во дворе многоэтажки стоять забор или же его необходимо снести, потому что он только мешает.
Так, как сообщил председатель Горсовета Вадим Радченко, ряд вопросов благоустройства в городе не регламентирован. В том числе вопрос с установкой ограждений на придомовых территориях.
Предложение внести изменения в правила благоустройства города направили в мэрию. Валентин Демидов уже поручил начать разработку проекта решения профильной комиссии.
Вадим Радченко
Таким образом, горсовет рассмотрит предложение уже в мае. Кроме того, проект будет вынесен на публичные слушания — дату и место собрания назовут позже.
«Бел.Ру» обратилось за комментарием к помощнику председателя Юлии Шокаловой. Нам рассказали следующее:
Проект решения должен разрабатываться мэрией. Мы можем только откорректировать как-то и согласовать проект решения, чтобы его утвердить. Когда-то в городе регулировали вопрос со шлагбаумами, здесь же, наверное, подобным способом будут регулировать — чтобы это не затрагивало интересы добрососедства.
Решать это, скорее всего, будут коллегиально. Документ с какими-либо изменениями появится непосредственно перед публичными слушаниями.
Также брифинг по забору для тех, кто не следил за ситуацией:
История длинная, и у «Бел.Ру» уже успел образоваться целый цикл публикации по этой теме. Последняя из них — по ссылке внизу.