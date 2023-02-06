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Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

«Заборная война» между соседями может изменить правила благоустройства в Белгороде

6 февраля 2023, 14:36
Фото: Bel.ru
Споры всегда были предвестниками социальных изменений. Не стала исключением и «заборная война» двух соседей в Белгороде: как сообщает председатель горсовета Вадим Радченко, спор между жильцами стал поводом для внесения изменений в правила благоустройства.

Долгое изматывающие противостояние домов на улице Гагарина в Белгороде может в скором времени подойти к концу. Напомним, что соседи там не могут определиться, должен ли во дворе многоэтажки стоять забор или же его необходимо снести, потому что он только мешает.

Так, как сообщил председатель Горсовета Вадим Радченко, ряд вопросов благоустройства в городе не регламентирован. В том числе вопрос с установкой ограждений на придомовых территориях.

Предложение внести изменения в правила благоустройства города направили в мэрию. Валентин Демидов уже поручил начать разработку проекта решения профильной комиссии.
Вадим Радченко

Таким образом, горсовет рассмотрит предложение уже в мае. Кроме того, проект будет вынесен на публичные слушания — дату и место собрания назовут позже.

«Бел.Ру» обратилось за комментарием к помощнику председателя Юлии Шокаловой. Нам рассказали следующее:

Проект решения должен разрабатываться мэрией. Мы можем только откорректировать как-то и согласовать проект решения, чтобы его утвердить. Когда-то в городе регулировали вопрос со шлагбаумами, здесь же, наверное, подобным способом будут регулировать — чтобы это не затрагивало интересы добрососедства.

Решать это, скорее всего, будут коллегиально. Документ с какими-либо изменениями появится непосредственно перед публичными слушаниями.

Также брифинг по забору для тех, кто не следил за ситуацией:

  • Управдома на улице Гагарина, 27 Анны Бравко рассказала «Бел.Ру» об установленном жильцами рядом с их многоэтажкой заборе: он должен был защитить двор от наркоманов, пьяниц и ночных посетителей;
  • Сперва забор разрешили поставить в мэрии, потом из той же мэрии Анне прислали письмо, что часть забора необходимо убрать до марта;
  • Противница забора, Ирина, также обратилась в «Бел.Ру» со своим вариантом событий. По мнению женщины, забор нужен только для того, чтобы управдома было легче выгуливать собак, которые, в свою очередь, пугают детей в детском саду и оставляют фекалии.

История длинная, и у «Бел.Ру» уже успел образоваться целый цикл публикации по этой теме. Последняя из них — по ссылке внизу.

По ту сторону: вторые участники «заборной войны» в Белгороде поделились своим мнением
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