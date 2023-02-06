Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Власти назвали причину громких звуков под Белгородом

6 февраля 2023, 13:43
Фото: Bel.ru
Накануне в Белгородском районе было громко. Жителям рассказали, что это связано с работой ВС РФ.
Сюжет
СВО

Белгородцы поинтересовались в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова, с чем были связаны громкие звуки в Белгородском районе днём 5 февраля. Власти заверили людей, что всё спокойно.

Как сообщили в региональном оперштабе, звуки были связаны с работой российских военнослужащих. Глава района Владимир Перцев также подчеркнул, что население в случае необходимости оповестят.

В Шебекинском горокруге тем временем за неделю от обстрелов пострадали 18 домов. В общей сложности повреждения получили 512 домовладений. Известно, что 36 домов восстановлению не подлежат.

В Шебекинском горокруге за неделю от обстрелов пострадали 18 домов
Узнать подробнее
Читайте также:
Глава района в Белгородской области объяснила причину громких звуковГромко отметившая свой день рождения белгородка напугала полгородаБелгородцев испугали громкие звуки в полночь
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Владимир перцев#Вячеслав Гладков#СВО#Спецоперация#ВС РФ#Оперштаб#Громкие звуки
Подпишитесь
Готов, но вернуться не может: что происходит с памятником Ленину из парка Белгорода
Сегодня, 11:33
«Заборная война» между соседями может изменить правила благоустройства в Белгороде
Сегодня, 14:36
В ФСБ сообщили подробности дела против зама экс-главы Вейделевского района Тарасенко
Сегодня, 11:45
На месте долгостроя с котлованом в Белгороде может появиться многоквартирный дом
Сегодня, 11:14
Белгородского полицейского подозревают в сотрудничестве с украинской разведкой
Сегодня, 14:29
Сергей Дуюн: Первым делом решил проверить работу ЦЭБ
Сегодня, 05:30