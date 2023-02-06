Власти назвали причину громких звуков под Белгородом

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Белгородцы поинтересовались в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова, с чем были связаны громкие звуки в Белгородском районе днём 5 февраля. Власти заверили людей, что всё спокойно.
Как сообщили в региональном оперштабе, звуки были связаны с работой российских военнослужащих. Глава района Владимир Перцев также подчеркнул, что население в случае необходимости оповестят.
В Шебекинском горокруге тем временем за неделю от обстрелов пострадали 18 домов. В общей сложности повреждения получили 512 домовладений. Известно, что 36 домов восстановлению не подлежат.