В зоне землетрясения в Турции не было организованных туристов из России

Землетрясение не затронуло туристическую зону, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В Росавиации тем временем заявили, что происшествие в Турции не повлияло на перелёты в эту страну, пишет «Российская газета».

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