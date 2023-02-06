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В зоне землетрясения в Турции не было организованных туристов из России

6 февраля 2023, 09:57
Фото: 1MI
Землетрясение не затронуло туристическую зону, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В Росавиации тем временем заявили, что происшествие в Турции не повлияло на перелёты в эту страну, пишет «Российская газета».

Землетрясение в Турции не затронуло туристические маршруты, поэтому в зоне происшествия нет организованных туристов из России, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В Росавиации уточнили, что землетрясение не отразилось на рейсах российских авиакомпаний. Полёты проходят в штатном режиме и находятся на контроле ведомства.

Утром 6 февраля в Турции в городе Газиантеп началось землетрясение. Жертвами происшествия стали более 280 человек. Обрушились 1,7 тыс. домов. Пострадали исторические здания, а в селе Топбогазы Кириханского района провинции Хатай взорвался газопровод.

Задело землетрясение и Сирию. Погибло свыше 230 человек.

Ранее президент Владимир Путин выразил соболезнования президентам Эрдогану и Асаду.

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#Наталья Корявых#Турция#Сирия#Землетрясение#Происшествия#Разрушения#Пострадавшие#Полёты#Самолёт#Авиакомпания#Туристы
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