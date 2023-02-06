В зоне землетрясения в Турции не было организованных туристов из России

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Землетрясение в Турции не затронуло туристические маршруты, поэтому в зоне происшествия нет организованных туристов из России, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
В Росавиации уточнили, что землетрясение не отразилось на рейсах российских авиакомпаний. Полёты проходят в штатном режиме и находятся на контроле ведомства.
Утром 6 февраля в Турции в городе Газиантеп началось землетрясение. Жертвами происшествия стали более 280 человек. Обрушились 1,7 тыс. домов. Пострадали исторические здания, а в селе Топбогазы Кириханского района провинции Хатай взорвался газопровод.
Задело землетрясение и Сирию. Погибло свыше 230 человек.
Ранее президент Владимир Путин выразил соболезнования президентам Эрдогану и Асаду.