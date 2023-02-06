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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение

6 февраля 2023, 11:17
Фото: Reuters
Зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,8. Утром во время землетрясения погибли свыше 900 человек, пишут «Народные новости».

Утром 6 января на территории Турции и Сирии случился природный катаклизм. Ещё около 11:30 было известно о 284 погибших в Турции, 234 — в Сирии. Обрушились тысячи домов.

Сообщалось, что организованных туристов из России на тот момент в Турции не было.

Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали новые подземные толчки магнитудой 7,8.

На данный момент известно о более 900 погибших и 5,4 тыс. раненых. Все жертвы относятся к утренней трагедии. О том, сколькие пострадали ещё в центре, неизвестно. Улицы некоторых городов покрылись трещинами после дневного землетрясения.

В Сирии число погибших увеличилось до 326 человек, ранены свыше тысячи. Власти страны приостановили движение поездов во всей республике для проверки путей.

Землетрясение в Турции и Сирии: что известно к этому часу
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#Ася Дугнист#Происшествия#Землетрясение#Турция#Сирия#Разрушения#Погибшие
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