В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Утром 6 января на территории Турции и Сирии случился природный катаклизм. Ещё около 11:30 было известно о 284 погибших в Турции, 234 — в Сирии. Обрушились тысячи домов.
Сообщалось, что организованных туристов из России на тот момент в Турции не было.
Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали новые подземные толчки магнитудой 7,8.
На данный момент известно о более 900 погибших и 5,4 тыс. раненых. Все жертвы относятся к утренней трагедии. О том, сколькие пострадали ещё в центре, неизвестно. Улицы некоторых городов покрылись трещинами после дневного землетрясения.
В Сирии число погибших увеличилось до 326 человек, ранены свыше тысячи. Власти страны приостановили движение поездов во всей республике для проверки путей.