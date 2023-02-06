Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

В соседнем с Белгородской областью регионе губернатор возглавил народную дружину

6 февраля 2023, 14:06
Фото: фото со страницы Романа Старовойта
Набор в добровольную народную дружину «Патриот» в Курской области ведётся с весны 2022 года. Скоро она отметит годовщину, сообщают «Курские известия».

Участники народной дружины патрулируют и охраняют критически важные объекты инфраструктуры Курской области, в том числе в приграничных районах, которые часто подвергаются обстрелам со стороны Украины. Во главе дружины стал губернатор Роман Старовойт, так как именно глава региона отвечает за организацию теробороны в мирное время.

В публикации издания сообщается, что в случае вооружённого нападения на Курскую область именно дружина «Патриот» первой примет на себя удар и встанет на защиту региона.

Напомним, в каждом районе Белгородской области тоже сформированы дружины ДНД, которые участвуют в охране общественного порядка в населённых пунктах. В состав отрядов теробороны входят добровольцы, которые не могут быть мобилизованы по различным причинам. Основная их задача — обеспечение порядка на приграничных территориях.

Тероборона в Белгородском районе: для чего нужна, будут ли отравлять в зону СВО?
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы боятся отправки участников теробороны в зону СВОУчастникам белгородской теробороны не будут платить зарплатуКомандиры белгородской теробороны получили семь внедорожников
#Ася Дугнист#Тероборона#Курская область#Роман Старовойт#Спецоперация#Черноземье#СВО
Подпишитесь
Готов, но вернуться не может: что происходит с памятником Ленину из парка Белгорода
Сегодня, 11:33
«Заборная война» между соседями может изменить правила благоустройства в Белгороде
Сегодня, 14:36
В ФСБ сообщили подробности дела против зама экс-главы Вейделевского района Тарасенко
Сегодня, 11:45
На месте долгостроя с котлованом в Белгороде может появиться многоквартирный дом
Сегодня, 11:14
Белгородского полицейского подозревают в сотрудничестве с украинской разведкой
Сегодня, 14:29
Сергей Дуюн: Первым делом решил проверить работу ЦЭБ
Сегодня, 05:30