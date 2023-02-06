В соседнем с Белгородской областью регионе губернатор возглавил народную дружину

Участники народной дружины патрулируют и охраняют критически важные объекты инфраструктуры Курской области, в том числе в приграничных районах, которые часто подвергаются обстрелам со стороны Украины. Во главе дружины стал губернатор Роман Старовойт, так как именно глава региона отвечает за организацию теробороны в мирное время.