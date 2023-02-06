В соседнем с Белгородской областью регионе губернатор возглавил народную дружину

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Участники народной дружины патрулируют и охраняют критически важные объекты инфраструктуры Курской области, в том числе в приграничных районах, которые часто подвергаются обстрелам со стороны Украины. Во главе дружины стал губернатор Роман Старовойт, так как именно глава региона отвечает за организацию теробороны в мирное время.
В публикации издания сообщается, что в случае вооружённого нападения на Курскую область именно дружина «Патриот» первой примет на себя удар и встанет на защиту региона.
Напомним, в каждом районе Белгородской области тоже сформированы дружины ДНД, которые участвуют в охране общественного порядка в населённых пунктах. В состав отрядов теробороны входят добровольцы, которые не могут быть мобилизованы по различным причинам. Основная их задача — обеспечение порядка на приграничных территориях.