В России разрешили публиковать декларации сенаторов и депутатов в обезличенном виде

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Владимир Путин подписал закон о публикации обезличенных деклараций парламентариев. Согласно документу, декларации депутатов и сенаторов будут публиковаться без персональных данных с 1 марта текущего года.
В Сети появится только обобщённая информация о предоставлении депутатами этих сведений. Персональные данные отображены не будут. Глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и автор поправок Павел Крашенинников ранее заявил, что все механизмы подачи деклараций сохранятся, а речи об уменьшении контроля не идёт.
Также в документе указано, что возможность не подавать декларации имеется у региональных парламентариев, если они ведут деятельность на непостоянной основе. Тем не менее если депутат не будет являться на заседания законодательного органа региона в течение полугода, это станет основанием для прекращения его полномочий.
Напомним, экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко по итогам 2021 года заработал 15,2 млн рублей. Депутаты Госдумы от региона ранее тоже представили информацию о своих доходах за 2021 год.