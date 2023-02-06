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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

В России разрешили публиковать декларации сенаторов и депутатов в обезличенном виде

6 февраля 2023, 09:32
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал закон, согласно которому декларации депутатов и сенаторов будут публиковаться в обезличенном виде без персональных данных с 1 марта 2023 года, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин подписал закон о публикации обезличенных деклараций парламентариев. Согласно документу, декларации депутатов и сенаторов будут публиковаться без персональных данных с 1 марта текущего года.

В Сети появится только обобщённая информация о предоставлении депутатами этих сведений. Персональные данные отображены не будут. Глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и автор поправок Павел Крашенинников ранее заявил, что все механизмы подачи деклараций сохранятся, а речи об уменьшении контроля не идёт.

Также в документе указано, что возможность не подавать декларации имеется у региональных парламентариев, если они ведут деятельность на непостоянной основе. Тем не менее если депутат не будет являться на заседания законодательного органа региона в течение полугода, это станет основанием для прекращения его полномочий.

Напомним, экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко по итогам 2021 года заработал 15,2 млн рублей. Депутаты Госдумы от региона ранее тоже представили информацию о своих доходах за 2021 год. 

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Евгений Савченко#Общество#Доход#Закон#Владимир Путин
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