В России разрешили публиковать декларации сенаторов и депутатов в обезличенном виде

Также в документе указано, что возможность не подавать декларации имеется у региональных парламентариев, если они ведут деятельность на непостоянной основе. Тем не менее если депутат не будет являться на заседания законодательного органа региона в течение полугода, это станет основанием для прекращения его полномочий.