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Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

В результате ночного землетрясения в Турции погибли 76 человек

6 февраля 2023, 05:15
Погибшие также есть в Сирии — их число возросло до 100.

Этой ночью в 04:17 в Турции в окрестностях города Газиантеп случилось сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные толчки также почувствовали и в Сирии. Об этом сообщает информационное агентство «РИА» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

В результате землетрясения в Сирии и в семи провинциях Турции разрушились порядка сотни зданий. Помимо города Газиантеп, повреждения зафиксировали также в Хатае, Адане, Османие, Диярбакыре, Малатье и Шанлыурфе в Турции.

По последним данным, число погибших в Сирии возросло до 100 человек, ещё более 330 пострадали; в Турции 76 человек погибли, 440 пострадали.

На территории Турции объявили наивысший режим тревоги. О пострадавших в результате землетрясения россиянах пока не сообщалось.

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