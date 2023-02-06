В результате ночного землетрясения в Турции погибли 76 человек

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Этой ночью в 04:17 в Турции в окрестностях города Газиантеп случилось сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные толчки также почувствовали и в Сирии. Об этом сообщает информационное агентство «РИА» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
В результате землетрясения в Сирии и в семи провинциях Турции разрушились порядка сотни зданий. Помимо города Газиантеп, повреждения зафиксировали также в Хатае, Адане, Османие, Диярбакыре, Малатье и Шанлыурфе в Турции.
По последним данным, число погибших в Сирии возросло до 100 человек, ещё более 330 пострадали; в Турции 76 человек погибли, 440 пострадали.
На территории Турции объявили наивысший режим тревоги. О пострадавших в результате землетрясения россиянах пока не сообщалось.