В результате ночного землетрясения в Турции погибли 76 человек

Этой ночью в 04:17 в Турции в окрестностях города Газиантеп случилось сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные толчки также почувствовали и в Сирии. Об этом сообщает информационное агентство «РИА» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.