В охотугодьях Белгородской области появятся специальные места для разделки кабанов

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
В Белгородской области собираются создать специализированные стационарные места для хранения, проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя диких кабанов. Проект планируют реализовать к декабрю текущего года.
В планах — построить специализированное место для хранения и разделки туш кабанов. Также специалисты разработают рекомендации для охотников-любителей и организуют обучающие мероприятия.
Специальные места появятся на территории общедоступных охотничьих угодий региона. Ожидается, что реализация проекта поможет созданию благополучной эпизоотической обстановки в регионе.