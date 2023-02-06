В охотугодьях Белгородской области появятся специальные места для разделки кабанов

К декабрю 2023 года в регионе планируют создать механизм разделки и хранения туш, проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя, уничтожения биологических отходов диких кабанов на территории охотничьих угодий, сообщили в управлении ветеринарии Белгородской области.