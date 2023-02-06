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Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

В охотугодьях Белгородской области появятся специальные места для разделки кабанов

6 февраля 2023, 14:45
Фото: 1MI
К декабрю 2023 года в регионе планируют создать механизм разделки и хранения туш, проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя, уничтожения биологических отходов диких кабанов на территории охотничьих угодий, сообщили в управлении ветеринарии Белгородской области.

В Белгородской области собираются создать специализированные стационарные места для хранения, проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя диких кабанов. Проект планируют реализовать к декабрю текущего года.

В планах — построить специализированное место для хранения и разделки туш кабанов. Также специалисты разработают рекомендации для охотников-любителей и организуют обучающие мероприятия.

Специальные места появятся на территории общедоступных охотничьих угодий региона. Ожидается, что реализация проекта поможет созданию благополучной эпизоотической обстановки в регионе.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Общество#Охота#Кабаны
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