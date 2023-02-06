В ФОКе под Белгородом сдулся купол после обстрела

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В Белгородской области от происшествий в связи с СВО страдают многие сферы жизни, в том числе и спортивная. Замминистра спорта РФ Одес Байсултанов рассказал о том, какие последствия несут за собой обстрелы со стороны Украины, особенно в Шебекинском округе.
В Муроме массированные обстрелы привели к многочисленным разрушениям. В Шебекино также повреждены жилые дома, городская инфраструктура.
Лишили шебекинцев и физкультурно-оздоровительного центра — он не работает с октября после серьёзных повреждений во время обстрела. На фотографиях видно, как стены посечены осколками оружия, а купол ФОКа просто сдулся и упал.
О том, какие действия собираются предпринять, будут ли ремонтировать сейчас ФОК — замминистра спорта не уточнил. Ранее Вячеслав Гладков показывал последствия прямого попадания снаряда в шебекинский физкультурно-оздоровительный центр. Тогда с куполом ещё было всё не так плохо.