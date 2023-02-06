В ФОКе под Белгородом сдулся купол после обстрела

В Белгородской области от происшествий в связи с СВО страдают многие сферы жизни, в том числе и спортивная. Замминистра спорта РФ Одес Байсултанов рассказал о том, какие последствия несут за собой обстрелы со стороны Украины, особенно в Шебекинском округе.