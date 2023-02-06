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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

В ФОКе под Белгородом сдулся купол после обстрела

6 февраля 2023, 09:05
Фото: соцсети Одеса Байсултанова
В Шебекино на месте происшествия побывал замминистра спорта РФ Одес Байсултанов. Он отметил, что сейчас Белгородская область нуждается в особом внимании.
Сюжет
СВО

В Белгородской области от происшествий в связи с СВО страдают многие сферы жизни, в том числе и спортивная. Замминистра спорта РФ Одес Байсултанов рассказал о том, какие последствия несут за собой обстрелы со стороны Украины, особенно в Шебекинском округе.

В Муроме массированные обстрелы привели к многочисленным разрушениям. В Шебекино также повреждены жилые дома, городская инфраструктура.

Лишили шебекинцев и физкультурно-оздоровительного центра — он не работает с октября после серьёзных повреждений во время обстрела. На фотографиях видно, как стены посечены осколками оружия, а купол ФОКа просто сдулся и упал.

О том, какие действия собираются предпринять, будут ли ремонтировать сейчас ФОК — замминистра спорта не уточнил. Ранее Вячеслав Гладков показывал последствия прямого попадания снаряда в шебекинский физкультурно-оздоровительный центр. Тогда с куполом ещё было всё не так плохо.

Фото: соцсети Одеса Байсултанова
Гладков показал последствия прямого попадания снаряда в ФОК в Шебекино
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#Ася Дугнист#СВО#Обстрел ВСУ#Последствия#Разрушения#ФОК#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Город#Одес Байсултанов
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