В Белгородскую область начали поступать деньги на жильё для людей из приграничья

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Во время оперативного совещания 6 февраля губернатор Вячеслав Гладков предложил выделить в отдельный список дома, которые будут строиться за счёт федеральных средств, выделенных по решению президента РФ Владимира Путина.
Необходимо выделить в отдельную таблицу по зонам ответственности дома, чтобы чётче понимать картину, которая складывается в разрезе муниципалитетов.
Вячеслав Гладков
На этой неделе правительство области начнёт согласовывать в органах государственной власти федерального центра порядок предоставления жилья. Также Гладков добавил, что область уже получила большую часть денег.
Надеюсь, что с этой недели начнём знакомить жителей, чьи дома были полностью разрушены и по которым не приняты были решения в последние три месяца, жителей, которые не могут находиться на своей территории из-за режима ЧС, а также жителей, которым мы начинаем сейчас строить дома.
Вячеслав Гладков
Также губернатор сообщил, что будут проведены сходы граждан по доведению информации о порядке предоставления жилья.