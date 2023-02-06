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Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

В Белгородскую область начали поступать деньги на жильё для людей из приграничья

6 февраля 2023, 07:11
Фото: 1MI
Гладков поручил составить список домов, которые будут ремонтироваться за счёт федеральных средств.

Во время оперативного совещания 6 февраля губернатор Вячеслав Гладков предложил выделить в отдельный список дома, которые будут строиться за счёт федеральных средств, выделенных по решению президента РФ Владимира Путина.

Необходимо выделить в отдельную таблицу по зонам ответственности дома, чтобы чётче понимать картину, которая складывается в разрезе муниципалитетов.
Вячеслав Гладков

На этой неделе правительство области начнёт согласовывать в органах государственной власти федерального центра порядок предоставления жилья. Также Гладков добавил, что область уже получила большую часть денег.

Надеюсь, что с этой недели начнём знакомить жителей, чьи дома были полностью разрушены и по которым не приняты были решения в последние три месяца, жителей, которые не могут находиться на своей территории из-за режима ЧС, а также жителей, которым мы начинаем сейчас строить дома.
Вячеслав Гладков

Также губернатор сообщил, что будут проведены сходы граждан по доведению информации о порядке предоставления жилья.

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#Восстановление жилья#Спецоперация#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Губернатор
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