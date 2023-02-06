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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

В Белгородской области похоронили героически погибшего в ходе СВО бойца

6 февраля 2023, 13:03
Фото: страница Андрея Миськова в ВК
Олег Алтухов награждён орденом Мужества посмертно. В последний путь его проводили в Краснояружском районе, сообщил глава муниципалитета Андрей Миськов.
Сюжет
СВО

В минувшие выходные в Белгородской области простились ещё с одним бойцом. Олег Алтухов участвовал в специальной военной операции на Украине. Краснояружец погиб, выполняя свой воинский долг.

Олега Алтухова посмертно наградили орденом Мужества за проявленные им отвагу и самоотверженность. Проводить его в последний путь собрались жители Красной Яруги. Глава района принёс соболезнования семье воина.

Ранее мы писали о белгородце Евгении Колоколове, который погиб 5 февраля. Рядом с ним разорвалась мина — боец погиб от осколочных ранений. Имя Евгения вписали в Книгу почёта подразделения.

Фото: соцсети Андрея Миськова
Имя погибшего в СВО белгородца внесли в Книгу почёта
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#Ася Дугнист#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Краснояружский район#Андрей миськов#Участник спецоперации#Погиб в СВО#Орден мужества
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