В Белгородской области похоронили героически погибшего в ходе СВО бойца

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В минувшие выходные в Белгородской области простились ещё с одним бойцом. Олег Алтухов участвовал в специальной военной операции на Украине. Краснояружец погиб, выполняя свой воинский долг.
Олега Алтухова посмертно наградили орденом Мужества за проявленные им отвагу и самоотверженность. Проводить его в последний путь собрались жители Красной Яруги. Глава района принёс соболезнования семье воина.
Ранее мы писали о белгородце Евгении Колоколове, который погиб 5 февраля. Рядом с ним разорвалась мина — боец погиб от осколочных ранений. Имя Евгения вписали в Книгу почёта подразделения.