Синоптики рассказали, как долго продержится мороз в Белгородской области

С четверга, 9 февраля, в Белгородской области немного потеплеет, лёгкий мороз продержится до конца недели. Днём — около 3 °C ниже нуля, по ночам — около 8 градусов мороза. При этом установится солнечная погода, а скорость ветра не будет превышать 5 м/с.