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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Синоптики рассказали, как долго продержится мороз в Белгородской области

6 февраля 2023, 12:56
Фото: Bel.ru
Зима

В Белгородской области 7 февраля похолодает до -13 °C

6 февраля в Белгородской области начнётся постепенное понижение температуры. Пика оно достигнет в ночь с 8 на 9 февраля — столбик термометра опустится до 13 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.
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Погода

По прогнозу спасателей, 7 февраля в Белгородской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью похолодает до -8 °C, местами мороз окрепнет до -13 °C. Днём температура составит -8…-3 °C. При этом ожидается ветер с порывами до 13 м/с.

В среду, 8 февраля, понижение температуры продолжится. Так, в ночь со среды на четверг синоптики прогнозируют до 13 градусов мороза. Днём ожидается 6 градусов ниже нуля.

С четверга, 9 февраля, в Белгородской области немного потеплеет, лёгкий мороз продержится до конца недели. Днём — около 3 °C ниже нуля, по ночам — около 8 градусов мороза. При этом установится солнечная погода, а скорость ветра не будет превышать 5 м/с.

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#Погода#Прогноз погоды#Белгородская область#Ася Дугнист#Похолодание#Мороз
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