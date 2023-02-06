Синоптики рассказали, как долго продержится мороз в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
По прогнозу спасателей, 7 февраля в Белгородской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью похолодает до -8 °C, местами мороз окрепнет до -13 °C. Днём температура составит -8…-3 °C. При этом ожидается ветер с порывами до 13 м/с.
В среду, 8 февраля, понижение температуры продолжится. Так, в ночь со среды на четверг синоптики прогнозируют до 13 градусов мороза. Днём ожидается 6 градусов ниже нуля.
С четверга, 9 февраля, в Белгородской области немного потеплеет, лёгкий мороз продержится до конца недели. Днём — около 3 °C ниже нуля, по ночам — около 8 градусов мороза. При этом установится солнечная погода, а скорость ветра не будет превышать 5 м/с.