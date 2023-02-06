В белгородском отделении Соцфонда РФ объяснили нехватку подгузников для инвалидов

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
По словам Шушковой, контракт на поставку подгузников ведомство заключило 27 декабря 2022 года. Всего подрядчик должен был поставить квартальную норму на 25 млн рублей.
Когда в январе в область пришёл товар, выяснилось, что из тех четырёх позиций по подгузникам (S, M, L и XL) только один вид (М), соответствовал условиям контракта. Все остальные не соответствовали. Поэтому комиссия товар не приняла. Мы не могли позволить, чтобы он попал к получателям.
Ирина Шушкова
Шушкова отметила, что поставку приостановили, оформили претензию и направили её поставщику.
К сожалению, на сегодняшний день он товар не заменил. Поэтому мы за предыдущую неделю отмониторили рынок, собрали новые коммерческие предложения. Одновременно мы заключили порядка пяти контрактов. И сейчас инвалидам, у которых уже сложилась критическая ситуация и сроки пользования заканчиваются, мы начали довоз с прошлой недели.
Ирина Шушкова
Всего в Белгородской области на учёте для получения абсорбирующего белья стоит 5761 человек. Для порядка 1500 человек оно есть.
Жалобы от людей я получаю, пишут достаточно плохие слова. Я понимаю, что некоторые инвалиды даже не могут выйти из своих жилых помещений, они надеются на законную помощь от государства и не получают. Это очень плохо. Мне нужно понимать, насколько на сегодняшний день велика эта проблема. Последствия достаточно серьёзные могут быть. Без соответствующих норм гигиены человек, который прикован к кровати, может получить ещё один уровень проблем.
Вячеслав Гладков