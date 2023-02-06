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В белгородском отделении Соцфонда РФ объяснили нехватку подгузников для инвалидов

6 февраля 2023, 08:51
Фото: 1MI
В Белгородской области на учёте для получения абсорбирующего белья стоит 5761 человек. Для большинства из них подгузников пока нет. Причины объяснила управляющая отделением Социального фонда России по Белгородской области Ирина Шушкова.

По словам Шушковой, контракт на поставку подгузников ведомство заключило 27 декабря 2022 года. Всего подрядчик должен был поставить квартальную норму на 25 млн рублей.

Когда в январе в область пришёл товар, выяснилось, что из тех четырёх позиций по подгузникам (S, M, L и XL) только один вид (М), соответствовал условиям контракта. Все остальные не соответствовали. Поэтому комиссия товар не приняла. Мы не могли позволить, чтобы он попал к получателям.
Ирина Шушкова

Шушкова отметила, что поставку приостановили, оформили претензию и направили её поставщику.

К сожалению, на сегодняшний день он товар не заменил. Поэтому мы за предыдущую неделю отмониторили рынок, собрали новые коммерческие предложения. Одновременно мы заключили порядка пяти контрактов. И сейчас инвалидам, у которых уже сложилась критическая ситуация и сроки пользования заканчиваются, мы начали довоз с прошлой недели.
Ирина Шушкова

Всего в Белгородской области на учёте для получения абсорбирующего белья стоит 5761 человек. Для порядка 1500 человек оно есть.

Жалобы от людей я получаю, пишут достаточно плохие слова. Я понимаю, что некоторые инвалиды даже не могут выйти из своих жилых помещений, они надеются на законную помощь от государства  и не получают. Это очень плохо. Мне нужно понимать, насколько на сегодняшний день велика эта проблема. Последствия достаточно серьёзные могут быть. Без соответствующих норм гигиены человек, который прикован к кровати, может получить ещё один уровень проблем.
Вячеслав Гладков

 

 

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#Кристина Семенчук#Подгузники#Инвалиды#Поставка#Соцфонд#Общество#Белгородская область#Ирина шушкова#Вячеслав Гладков#Губернатор
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