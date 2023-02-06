Туристический маршрут на ретро-поезде запустили в Старом Осколе

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5 февраля Оскольский край отметил юбилейную дату с момента снятия оккупационного режима в 1943 году силами 40-й армии Воронежского фронта.
Туристический ретро-маршрут «Дорогой мужества» будет курсировать между Старым Осколом и Сараевкой 2 раза в неделю, по субботам и воскресеньям. Билеты на него уже распроданы до конца февраля.
Состав из двух вагонов и паровоза серии «Л» — одной из массовых машин советского периода. Локомотив на паровой тяге разработали в конце второй мировой войны. Выпускали до 1955 года.
Поезд стилизован под фронтовую эпоху. Есть фотозона и детский уголок. Пассажиров встречают проводницы в одежде того времени. Детали и исторические факты можно послушать, воспользовавшись аудиогидом. Время в пути до Сараевки — 2,5 часа.
Параллельно длинному экскурсионному маршруту РЖД запускает и короткий — по территории Оскольского края. Его длина всего 1,5 километра. В день 80-летия освобождения территории от фашистских оккупантов туристов провезли по пути в тестовом режиме. Доступным для всех желающих его сделают, когда завершат благоустройство территории вдоль пути следования. Пока проложена только ж/д ветка и отремонтированы раритетные локомотив и вагоны. Кстати, паровоз 9П-9123, который будет тянуть состав, полвека простоял на территории местного вокзала. Специально к дате был отремонтирован.
Сейчас ведутся переговоры с местной властью о сотрудничестве по преображению территории. Запланировано строительство фуд-корта, детского парка с памп-треком и скейт-парком, велодорожками и стадионом. А в рекреационной зоне разместят выставку авто и ж/д техники, памятные доски.
«Дорога мужества внесла большую лепту в дело Великой Победы, став стратегической веткой, по которой шло снабжение Красной Армии в битве на Курской дуге. Мы помним, она была построена в рекордно короткий срок — девяностопятикилометровый участок от Старого Оскола до Сараевки проложили за 32 дня. Мы поставили задачу увековечить память строителей и воинов, павших в боях, отстоявших нашу свободу. Все экспонаты, которые вы сегодня видите на путях станции, — это связь поколений», — сказал на митинге начальник ЮВЖД Павел Иванов.
«Строительство дороги Старый Оскол-Сараевка — трудовой подвиг! Важно, особенно сегодня, понять, что когда мы вместе, преодолеем все трудности. Выражаю благодарность руководству РДЖ за то, что вы участвуете в сохранении исторической памяти. Мы все должны чувствовать ответственность перед своими детьми, внуками, земляками», — Юрий Клепиков, председатель Белгородской областной думы.
«Старый Оскол приобретает великолепную выставку, которая рассказывает о героизме, истории нашей страны и несёт истинную правду. Наш народ-это народ победитель, и надо почаще об этом говорить», — Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский.
Кроме двух экскурсионных маршрутов старооскольцы смогли увидеть и бронепоезд «Московский метрополитен», вагон Тухачевского. Эту технику доставили на перрон специально к дате. Она пробудет в Старом Осколе еще несколько недель.
Рассмотреть разные паровозы в миниатюре можно на экспозиции в помещении железнодорожного вокзала. Здесь собрали десятки машин разных видов в масштабе 1 к 6. Все можно потрогать.
Центральное место и отдельные площади занимает музейный комплекс, посвященный строителям железной дороги Старый Оскол-Сараевка. В нескольких павильонах собрали исторические факты, предметы быта людей фронтовых лет. В деталях воссоздали условия, в которых проживали и рядовые строители, и руководители стратегической ветки. Комплекс построили с нуля. Музей будет работать постоянно. Вход бесплатный.