Туристический маршрут на ретро-поезде запустили в Старом Осколе

Параллельно длинному экскурсионному маршруту РЖД запускает и короткий — по территории Оскольского края. Его длина всего 1,5 километра. В день 80-летия освобождения территории от фашистских оккупантов туристов провезли по пути в тестовом режиме. Доступным для всех желающих его сделают, когда завершат благоустройство территории вдоль пути следования. Пока проложена только ж/д ветка и отремонтированы раритетные локомотив и вагоны. Кстати, паровоз 9П-9123, который будет тянуть состав, полвека простоял на территории местного вокзала. Специально к дате был отремонтирован.