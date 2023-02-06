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Published Сегодня, 17:47

Modified Сегодня, 17:49

Updated Сегодня, 17:49

Следком возбудил уголовное дело из-за ликвидации троллейбусного сообщения в Белгороде

6 февраля 2023, 17:47
Фото: 1MI
Белгородцы уже неоднократно обращались с жалобами о ликвидации троллейбусного сообщения. На этот раз председатель СУ СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Внимание на проблему председатель СК России Александр Бастрыкин обратил из-за частых жалоб белгородцев. По мнению жителей, местные власти незаконно ликвидировали троллейбусное сообщение.

В СУ СК России по Белгородской области проведут доследственную проверку по статьям 285 (Злоупотребление должностными полномочиями) и 286 (Превышение должностных полномочий) УК РФ.

Контролировать ход расследования будут в центральном аппарате следственного комитета России.

Напомним, что в Белгороде троллейбусы заменили автобусами с 1 июля 2022 года. Ранее Александр Бастрыкин уже давал поручение провести процессуальную проверку законности ликвидации троллейбусного сообщения в Белгороде.

Белгородские власти согласились заняться троллейбусами, если им дадут на это деньги
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#Александра Склярова#Троллейбусы#Троллейбус#Город#Уголовное дело#Белгород#Александр бастрыкин
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