Следком возбудил уголовное дело из-за ликвидации троллейбусного сообщения в Белгороде

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Внимание на проблему председатель СК России Александр Бастрыкин обратил из-за частых жалоб белгородцев. По мнению жителей, местные власти незаконно ликвидировали троллейбусное сообщение.
В СУ СК России по Белгородской области проведут доследственную проверку по статьям 285 (Злоупотребление должностными полномочиями) и 286 (Превышение должностных полномочий) УК РФ.
Контролировать ход расследования будут в центральном аппарате следственного комитета России.
Напомним, что в Белгороде троллейбусы заменили автобусами с 1 июля 2022 года. Ранее Александр Бастрыкин уже давал поручение провести процессуальную проверку законности ликвидации троллейбусного сообщения в Белгороде.