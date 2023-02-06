Следком возбудил уголовное дело из-за ликвидации троллейбусного сообщения в Белгороде

Белгородцы уже неоднократно обращались с жалобами о ликвидации троллейбусного сообщения. На этот раз председатель СУ СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.

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