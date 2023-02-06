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Сергей Чунаев и Сергей Бурунов презентовали проект-аудиокнигу «Время легенд»

6 февраля 2023, 13:19
Фото: Руслан Ахмеров
В российской столице 6 февраля прошла презентация аудиокниги «Время легенд» продюсера Сергея Чунаева. На витринах книжных магазинов появилась ранее бумажная книга под одноименным названием.

С 7 февраля аудиокнига «Время легенд» будет доступна для пользователей сервиса «ЛитРес». Продюсер и гендиректор Flip Animation Studio Сергей Чунаев выразил мнение о том, что произведение будет широко востребовано среди слушателей всех поколений, пишет newsnn.ru.

Представителей подрастающего поколения “Время легенд” познакомит с народным фольклором, а взрослая аудитория окунется в приятные воспоминания из детства. Авторы напоминают обществу о простых, но весьма важных вещах: о преданности, любви и дружбе, а также об умении прощать и преодолевать любые сложности.

Аудиоверсию книги «оживляют» актеры, подарившие голоса ее персонажам. Главный герой – постоянно странствующий архивариус лидэвик Понти. Его озвучивает популярный российский актер Сергей Бурунов. По словам актера театра и кино, произведение возвращает публику к добрым радиосказкам советских времен.

«Мне очень приятно, что меня пригласили озвучивать такую важную и нужную книгу «Время легенд». И пусть мир не стоит на месте, нравственные ценности должны передаваться в сказках из поколения в поколение, - отметил Бурунов. - Мне бы очень хотелось, чтобы дети, послушав «Время легенд», наладили новые добрые отношения с природой и научились бережно относиться к своему дому – Земле».

Музыку к аудиокниге написал известный композитор отечественного кинематографа Райан Оттер. Публика хорошо знает его по сериалам «Метод», «Троцкий», «Шерлок в России», «Топи», «Азазель» и другим.

Следует отметить, что презентованная аудиокнига – часть новой огромной вселенной под названием «Время легенд», где фигурируют такие проекты, как обучающая развлекательная мобильная RPG-игра, огромная книжная серия киносказок с аудиоверсиями и анимационный сериал с одноименным названием.

В 2023 году в широкий прокат планируют запустить мультипликационный сериал, снятый по мотивам книги «Время легенд».

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