Сергей Чунаев и Сергей Бурунов презентовали проект-аудиокнигу «Время легенд»

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
С 7 февраля аудиокнига «Время легенд» будет доступна для пользователей сервиса «ЛитРес». Продюсер и гендиректор Flip Animation Studio Сергей Чунаев выразил мнение о том, что произведение будет широко востребовано среди слушателей всех поколений, пишет newsnn.ru.
Представителей подрастающего поколения “Время легенд” познакомит с народным фольклором, а взрослая аудитория окунется в приятные воспоминания из детства. Авторы напоминают обществу о простых, но весьма важных вещах: о преданности, любви и дружбе, а также об умении прощать и преодолевать любые сложности.
Аудиоверсию книги «оживляют» актеры, подарившие голоса ее персонажам. Главный герой – постоянно странствующий архивариус лидэвик Понти. Его озвучивает популярный российский актер Сергей Бурунов. По словам актера театра и кино, произведение возвращает публику к добрым радиосказкам советских времен.
«Мне очень приятно, что меня пригласили озвучивать такую важную и нужную книгу «Время легенд». И пусть мир не стоит на месте, нравственные ценности должны передаваться в сказках из поколения в поколение, - отметил Бурунов. - Мне бы очень хотелось, чтобы дети, послушав «Время легенд», наладили новые добрые отношения с природой и научились бережно относиться к своему дому – Земле».
Музыку к аудиокниге написал известный композитор отечественного кинематографа Райан Оттер. Публика хорошо знает его по сериалам «Метод», «Троцкий», «Шерлок в России», «Топи», «Азазель» и другим.
Следует отметить, что презентованная аудиокнига – часть новой огромной вселенной под названием «Время легенд», где фигурируют такие проекты, как обучающая развлекательная мобильная RPG-игра, огромная книжная серия киносказок с аудиоверсиями и анимационный сериал с одноименным названием.
В 2023 году в широкий прокат планируют запустить мультипликационный сериал, снятый по мотивам книги «Время легенд».