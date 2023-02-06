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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Реестр пострадавших от обстрелов предприятий создадут в Белгородской области

6 февраля 2023, 13:22
Фото: 1MI
Соответствующее поручение дал губернатор Вячеслав Гладков. Помимо реестра предприятий, пострадавших от обстрела, в регионе разработают меры их поддержки, сообщает правительство региона.
Сюжет
Бизнес

Чиновникам правительства предстоит проанализировать, какими региональными мерами поддержки пользуется или не пользуется белгородский бизнес, и на основании этих данных разработать действенный механизм поддержки предприятий, пострадавших из-за обстрелов со стороны Украины. В какие сроки будет создан реестр, пока не сообщается.

Ранее белгородские бизнесмены, работающие в приграничных районах, заявили о том, что не могут добиться от страховых компаний компенсации ущерба, причинённого имуществу и технике обстрелами.

Страховые компании отказываются признавать обстрел форс-мажором и относят такие потери к предпринимательским рискам. И оценщики боятся ехать на границу, что усугубляет ситуацию с выплатами от страховых.

В числе наиболее пострадавших бизнесменов — владелец сгоревших в Шебекино торговых центров, потерявший около 350 млн рублей. Также убытки из-за обстрелов понесли другие компании и фермерские хозяйства.

Ещё одна наболевшая проблема приграничного бизнеса — банки отказываются выдавать кредиты предприятиям, которые находятся в зонах обстрелов, из-за большого риска невыплаты долга.

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#Обстрел ВСУ#Реестр#Бизнес#Предприятия#Ася Дугнист#Экономика#Спецоперация на Украине#Белгородская область
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