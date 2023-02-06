Реестр пострадавших от обстрелов предприятий создадут в Белгородской области

Чиновникам правительства предстоит проанализировать, какими региональными мерами поддержки пользуется или не пользуется белгородский бизнес, и на основании этих данных разработать действенный механизм поддержки предприятий, пострадавших из-за обстрелов со стороны Украины. В какие сроки будет создан реестр, пока не сообщается.