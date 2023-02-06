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Posted Сегодня, 16:19

Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

При обстреле Валуйского горокруга погибла женщина

6 февраля 2023, 16:19
Фото: Bel.ru
Горокург попал под обстрел сегодня, 6 февраля. О случившемся сообщил губернатор в прямом эфире.
Сюжет
СВО

Сегодняшним вечером село Казинка Валуйского городского округа вновь попало под обстрел. Жителям села приходили СМС-оповещения от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия. 

Во время вечернего прямого эфира глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле погибла женщина.

К сожалению, день сложный, очередной обстрел. Погибла женщина в Валуйском городском округе. Приношу всем близким и знакомым самые искренние соболезнования.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Погибшие#Происшествия#СВО#Обстрел#Белгородская область#Валуйский горокруг#Вячеслав Гладков
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