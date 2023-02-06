При обстреле Валуйского горокруга погибла женщина

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Сегодняшним вечером село Казинка Валуйского городского округа вновь попало под обстрел. Жителям села приходили СМС-оповещения от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия.
Во время вечернего прямого эфира глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле погибла женщина.
К сожалению, день сложный, очередной обстрел. Погибла женщина в Валуйском городском округе. Приношу всем близким и знакомым самые искренние соболезнования.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области