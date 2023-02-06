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Posted Сегодня, 16:41

Published Сегодня, 16:41

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

При обстреле Белгородской области снаряд попал в хозпостройку жилого дома

6 февраля 2023, 16:41
Фото: Bel.ru
В этот момент погибшая белгородка находилась внутри, сообщил глава региона.
Сюжет
СВО

Вечером 6 февраля село Казинка Валуйского городского округа попало под обстрел. Жителям приходили СМС-оповещения от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия. Позже стало известно, что при обстреле села погибла женщина.

На своей странице в соцсетях глава региона уточнил, что погибшей было 70 лет. В момент обстрела она находилась в хозпостройке частного дома, куда и прилетел снаряд.

Есть жертвы среди мирных жителей. В результате попадания снаряда загорелась хозпостройка частного жилого дома, погибла женщина 70 лет. Сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте. Пожарные бригады уже приступили к тушению.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
При обстреле Валуйского горокруга погибла женщина
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