При обстреле Белгородской области снаряд попал в хозпостройку жилого дома

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Вечером 6 февраля село Казинка Валуйского городского округа попало под обстрел. Жителям приходили СМС-оповещения от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия. Позже стало известно, что при обстреле села погибла женщина.
На своей странице в соцсетях глава региона уточнил, что погибшей было 70 лет. В момент обстрела она находилась в хозпостройке частного дома, куда и прилетел снаряд.
Есть жертвы среди мирных жителей. В результате попадания снаряда загорелась хозпостройка частного жилого дома, погибла женщина 70 лет. Сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте. Пожарные бригады уже приступили к тушению.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области