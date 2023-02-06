«Победа» и Гарик Мартиросян: с кого требовал деньги белгородский «Пейзаж» из-за фото

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Более 500 исков в суд подала компания «Пейзаж» из Старого Оскола с весны 2020 года. Причиной послужило использование фотографий другими организациями.
Сумма исков, как правило, варьируется от нескольких десятков до 100 тыс. рублей, однако был иск и на 34 млн рублей. Заявления чаще всего рассматривают в упрощённом порядке.
Среди ответчиков есть даже органы власти, в частности, Минпромторг РФ, минэкономики Ростовской области, администрация Липецка. Судится компания также со СМИ, мобильными операторами и рядом крупных компаний.
ООО «Федеральное агентство по защите прав фотографов „Пейзаж“» зарегистрировано в 2020 году в Старом Осколе. Выручка компании в 2021 году составила 7,9 млн руб.
Напомним, эта же организация ранее подала в суд на шоумена Гарика Мартиросяна. В агентстве посчитали, что он использовал чужой снимок на своей странице в соцсети без подписи.