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Published Сегодня, 13:58

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«Победа» и Гарик Мартиросян: с кого требовал деньги белгородский «Пейзаж» из-за фото

6 февраля 2023, 13:58
Фото: 1MI

Белгородское агентство подало больше 500 исков в суд из-за фотографий

«Пейзаж» требует компенсации за использование фотографий у ряда организаций. Ответчиками выступали «Библио-Глобус», Минпромторг РФ, администрация Липецка. Об исках сообщает «Коммерсантъ».
Сюжет
Суд

Более 500 исков в суд подала компания «Пейзаж» из Старого Оскола с весны 2020 года. Причиной послужило использование фотографий другими организациями.

Сумма исков, как правило, варьируется от нескольких десятков до 100 тыс. рублей, однако был иск и на 34 млн рублей. Заявления чаще всего рассматривают в упрощённом порядке.

Среди ответчиков есть даже органы власти, в частности, Минпромторг РФ, минэкономики Ростовской области, администрация Липецка. Судится компания также со СМИ, мобильными операторами и рядом крупных компаний.

ООО «Федеральное агентство по защите прав фотографов „Пейзаж“» зарегистрировано в 2020 году в Старом Осколе. Выручка компании в 2021 году составила 7,9 млн руб.

Напомним, эта же организация ранее подала в суд на шоумена Гарика Мартиросяна. В агентстве посчитали, что он использовал чужой снимок на своей странице в соцсети без подписи.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Суд#Общество#Авторское право#Иски#Наталья Корявых#Пейзаж
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