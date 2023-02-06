От мэра к мэру: градоначальники Белгорода не могут закрыть шлагбаум в парке

В последний раз проблему поднимали в конце мая 2022 года. Тогда шлагбаум со стороны улицы Попова был закрыт, с Островского — нет. Объяснили это решение проездом спецтехники. Остальных белгородцев, незаконно въезжавших на территорию, обещали разогнать. Но обещание не выполнили. Позже на улице Попова шлагбаум тоже открыли. С какой целью их в таком случае вообще устанавливали, так никто и не понял.