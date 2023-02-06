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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

От мэра к мэру: градоначальники Белгорода не могут закрыть шлагбаум в парке

6 февраля 2023, 12:01
Фото: Bel.ru

Белгородцы просят третьего мэра закрыть шлагбаум в Центральном парке

Новому мэру Белгорода вручили старые проблемы. Валентину Демидову предстоит разобраться с машинами в Центральном парке и шлагбаумами. По крайней мере, на это очень надеются местные жители.

С тем, что некоторые автомобилисты пользуются Центральным парком как бесплатной парковкой, пытались бороться два предыдущих мэра: сначала Юрий Галдун, а после — Антон Иванов. Нерешаемой проблема не кажется. Шлагбаумы теперь стоят, но они остаются открытыми.

В последний раз проблему поднимали в конце мая 2022 года. Тогда шлагбаум со стороны улицы Попова был закрыт, с Островского — нет. Объяснили это решение проездом спецтехники. Остальных белгородцев, незаконно въезжавших на территорию, обещали разогнать. Но обещание не выполнили. Позже на улице Попова шлагбаум тоже открыли. С какой целью их в таком случае вообще устанавливали, так никто и не понял.

Почему в таком случае парк до сих пор не стал местом притяжения сотрудников ГИБДД, тоже неизвестно. Даже ловить никого не надо — все сами заезжают и паркуются в запрещённом для этого месте.

Фото: 1MI
В Белгороде никак не могут закрыть шлагбаумы в Центральном парке
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