От мэра к мэру: градоначальники Белгорода не могут закрыть шлагбаум в парке

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
С тем, что некоторые автомобилисты пользуются Центральным парком как бесплатной парковкой, пытались бороться два предыдущих мэра: сначала Юрий Галдун, а после — Антон Иванов. Нерешаемой проблема не кажется. Шлагбаумы теперь стоят, но они остаются открытыми.
В последний раз проблему поднимали в конце мая 2022 года. Тогда шлагбаум со стороны улицы Попова был закрыт, с Островского — нет. Объяснили это решение проездом спецтехники. Остальных белгородцев, незаконно въезжавших на территорию, обещали разогнать. Но обещание не выполнили. Позже на улице Попова шлагбаум тоже открыли. С какой целью их в таком случае вообще устанавливали, так никто и не понял.
Почему в таком случае парк до сих пор не стал местом притяжения сотрудников ГИБДД, тоже неизвестно. Даже ловить никого не надо — все сами заезжают и паркуются в запрещённом для этого месте.