Обамеянг и Зиеш планирует покинуть «Челси» во время летнего трансферного окна

Регламент ФИФА запрещает футболисту выступать более чем за два клуба в течение сезона, поэтому Обамеянг не смог покинуть «Челси». Переход Зиеша в «ПСЖ» сорвался из-за ошибок в документах, которые допустили представители «Челси».