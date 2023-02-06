Обамеянг и Зиеш планирует покинуть «Челси» во время летнего трансферного окна

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
Форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг и вингер Хаким Зиеш планируют покинуть «Челси» во время летнего трансферного окна, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на британские СМИ.
Оба футболиста планировали уйти из лондонского клуба этой зимой, однако переходы сорвались.
Регламент ФИФА запрещает футболисту выступать более чем за два клуба в течение сезона, поэтому Обамеянг не смог покинуть «Челси». Переход Зиеша в «ПСЖ» сорвался из-за ошибок в документах, которые допустили представители «Челси».
В настоящее время футболисты рассматривают варианты продолжения карьеры в других клубах.