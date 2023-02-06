Объём вкладов белгородцев в банках за год вырос только на 1,3%

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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В Белгородской области вырос, но не сильно, объём банковских вкладов населения. В среднем на душу населения по состоянию на декабрь 2022 года сумма составила 196,4 тыс. рублей. Прирост вкладов за год равняется 1,3%. При этом доля вкладов в валютах не превышает 4%. Регион занял 25-е место в рейтинге.
Отметим, что по приросту вкладов за год Белгородская область показала один из самых низких результатов в РФ. Меньше только у ХМАО-Югры (0,3%), Калининградской области (0,8%) и Москвы, в которой показатель даже стал меньше на 2%.
Расчёты проводились на основе данных Росстата и Центробанка. Из рейтинга следует, что общий объём вкладов физических лиц в прошлом месяце составил 37,8 трлн рублей — на 1,4 трлн рублей больше, чем годом ранее. В среднем на одного человека приходится 259,2 тыс. рублей депозитов.
Белгородскую область в Центральном Черноземье обходит только Воронежская, где размер вклада на человека в среднем составил 201 тыс. рублей. За год этот показатель вырос на 4,2%. Улучшила результат Липецкая область, где прирост составил 9%. В среднем на человека в указанном регионе объём депозитов превысил 156 тыс. рублей.
За 12 месяцев показатель улучшился и в Курской области. Он вырос на 11,4%. В среднем жители имеют вклады в банках на сумму в 144,6 тыс. рублей.
Рост на 10,1% отмечается в Тамбовской области. В среднем объём вкладов составил 127,1 тыс. рублей.