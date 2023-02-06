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Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

«Нас бьют — мы крепчаем»: белгородцы рассказали Первому каналу о жизни под обстрелами

6 февраля 2023, 07:59
Фото: Первый канал

Первый канал показал репортаж о жизни белгородцев в прифронтовой зоне

Белгородскую область и её жителей показали на федеральном телевидении. Корреспондент Первого канала побывала в приграничных районах и пообщалась с местными жителями.
Сюжет
СВО

Федеральный телеканал снял репортаж о жизни белгородцев в прифронтовой зоне. Журналисты побывали в том числе в одном из сёл, где введён режим ЧС. В Нехотеевке дома посечены осколками, а внутри остаются личные вещи бывших жильцов. Люди уезжали в спешке и не забирали всё с собой. Видимо, рассчитывали на быстрое возвращение.

Дорога в Нехотеевку и другие приграничные деревни сейчас практически непроезжая. Эта территория постоянно обстреливается с украинской стороны.

На улицах села остались собаки. Они теперь опасаются всего, но агрессии не проявляют — с удовольствием забирают еду, если предложить. За порядком в Нехотеевке следит старший участковый Сергей Наумов. Белгородец фиксирует повреждения, убирает осколки от оружия и не допускает появления мародёров. Также участковый подкармливает животных. Сам полицейский уже неоднократно попадал под обстрел.

А в городе Шебекино, который также регулярно оказывается под огнём ВСУ, людей не эвакуировали, да они и не хотят переезжать. Как сказал один из местных жителей:

«Нас бьют — мы крепчаем».

Продавщица сладостей на рынке периодически находит в конфетах осколки от снарядов, в обстрелянной аптеке на окнах стоят мешки с песком. Сами шебекинцы утверждают, что жизнь в приграничье их сплотила.

Видео: "Первый канал"
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#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Нехотеевка#Шебекино#Обстрел ВСУ#Приграничье#Белгородцы#Ася Дугнист#Видео#Первый канал#Сергей Наумов
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