«Нас бьют — мы крепчаем»: белгородцы рассказали Первому каналу о жизни под обстрелами

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Федеральный телеканал снял репортаж о жизни белгородцев в прифронтовой зоне. Журналисты побывали в том числе в одном из сёл, где введён режим ЧС. В Нехотеевке дома посечены осколками, а внутри остаются личные вещи бывших жильцов. Люди уезжали в спешке и не забирали всё с собой. Видимо, рассчитывали на быстрое возвращение.
Дорога в Нехотеевку и другие приграничные деревни сейчас практически непроезжая. Эта территория постоянно обстреливается с украинской стороны.
На улицах села остались собаки. Они теперь опасаются всего, но агрессии не проявляют — с удовольствием забирают еду, если предложить. За порядком в Нехотеевке следит старший участковый Сергей Наумов. Белгородец фиксирует повреждения, убирает осколки от оружия и не допускает появления мародёров. Также участковый подкармливает животных. Сам полицейский уже неоднократно попадал под обстрел.
А в городе Шебекино, который также регулярно оказывается под огнём ВСУ, людей не эвакуировали, да они и не хотят переезжать. Как сказал один из местных жителей:
«Нас бьют — мы крепчаем».
Продавщица сладостей на рынке периодически находит в конфетах осколки от снарядов, в обстрелянной аптеке на окнах стоят мешки с песком. Сами шебекинцы утверждают, что жизнь в приграничье их сплотила.