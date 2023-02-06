«Нас бьют — мы крепчаем»: белгородцы рассказали Первому каналу о жизни под обстрелами

Федеральный телеканал снял репортаж о жизни белгородцев в прифронтовой зоне. Журналисты побывали в том числе в одном из сёл, где введён режим ЧС. В Нехотеевке дома посечены осколками, а внутри остаются личные вещи бывших жильцов. Люди уезжали в спешке и не забирали всё с собой. Видимо, рассчитывали на быстрое возвращение.