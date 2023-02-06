На месте подземки на Магистральной в Белгороде может появиться наземный переход

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Во время прямого эфира мэра Белгорода Валентина Демидова белгородец Роман Пекшев предложил обустроить на месте подтопленного подземного перехода на улице Магистральной наземный.
Ранее сообщалось, что подтопленный подземный переход на улице Магистральной будет законсервирован, но такой опыт уже был три года назад. БГБ заваривал входы в него решётками, считаю, что нет смыла повторения пройденного. Для жителей было бы очень удобно иметь на его месте регулируемый наземный пешеходный переход, так как там расположена остановка общественного транспорта. Тот переход, который находится сейчас у самого перекрёстка с улицей Молодёжной, - неудобный. Зачем идти 200 метров от остановки или ТЦ, если можно иметь переход рядом?
Роман Пекшев
Демидов ответил, что обустройство наземного пешеходного перехода при условии консервации — это один из вариантов, который сейчас прорабатывается. Предложение будет согласовываться с ГИБДД.
Напомним, что переход затапливается грунтовыми водами уже несколько лет.