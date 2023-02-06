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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

На месте долгостроя с котлованом в Белгороде может появиться многоквартирный дом

6 февраля 2023, 11:14
Фото: фото предоставил Роман Пекшев
Информацию озвучил глава администрации Белгорода Валентин Демидов во время прямого эфира в соцсетях.

Во время эфира белгородец Роман Пекшев поинтересовался у мэра о судьбе долгостроя на улице Молодёжной, 24.

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Роман Пекшев

Валентин Демидов сообщил, что новый застройщик ООО «Вега» сейчас оформляет правоустанавливающие документы на земельный участок. Весной после корректировки проектной документации, по имеющейся у мэрии информации, планируется приступить к строительству многоквартирного дома.

Напомним, что в 2016 году на месте долгостроя планировалось возвести 21-этажный дом с подземным паркингом. Строительством занималась компания ООО «СтройДом», но вскоре обанкротилась. Права на земельный участок и незавершённое строительство передали публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». В прошлом году жители улицы на месте долгостроя наблюдали из своих окон котлован.

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В конце 2022 год Роман Пекшев сообщил «Бел.Ру», что объект незавершённого строительства был передан новому собственнику — ООО Специализированный застройщик «Вега». Мы сделали запрос застройщику. В ответе нам сообщили, что по состоянию на 13 января 2023 года ООО «Специализированный застройщик „Вега“ не является собственником земельного участка на Молодёжной, 24.

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#Алина Харина#Долгострой#Застройщик#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#ВЕГА
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