На месте долгостроя с котлованом в Белгороде может появиться многоквартирный дом

Напомним, что в 2016 году на месте долгостроя планировалось возвести 21-этажный дом с подземным паркингом. Строительством занималась компания ООО «СтройДом», но вскоре обанкротилась. Права на земельный участок и незавершённое строительство передали публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». В прошлом году жители улицы на месте долгостроя наблюдали из своих окон котлован.