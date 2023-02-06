На месте долгостроя с котлованом в Белгороде может появиться многоквартирный дом

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Во время эфира белгородец Роман Пекшев поинтересовался у мэра о судьбе долгостроя на улице Молодёжной, 24.
Долгострой «украшает» микрорайон Спутник уже восемь лет. Когда его демонтируют и начнут новую стройку?
Роман Пекшев
Валентин Демидов сообщил, что новый застройщик ООО «Вега» сейчас оформляет правоустанавливающие документы на земельный участок. Весной после корректировки проектной документации, по имеющейся у мэрии информации, планируется приступить к строительству многоквартирного дома.
Напомним, что в 2016 году на месте долгостроя планировалось возвести 21-этажный дом с подземным паркингом. Строительством занималась компания ООО «СтройДом», но вскоре обанкротилась. Права на земельный участок и незавершённое строительство передали публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». В прошлом году жители улицы на месте долгостроя наблюдали из своих окон котлован.
В конце 2022 год Роман Пекшев сообщил «Бел.Ру», что объект незавершённого строительства был передан новому собственнику — ООО Специализированный застройщик «Вега». Мы сделали запрос застройщику. В ответе нам сообщили, что по состоянию на 13 января 2023 года ООО «Специализированный застройщик „Вега“ не является собственником земельного участка на Молодёжной, 24.