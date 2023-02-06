Некоторые покупатели предпочитают приобретать птицу и мясо не в магазинах, а на рынке, считая, что такая продукция более безопасна и отличается высоким качеством. Стоит отметить, что риски есть и при покупке продуктов на рынках, однако в большинстве случаев можно проверить качество мяса и птицы самостоятельно, так как продукты предлагаются без заводской упаковки, в виде туш, отдельных кусков. В частности, можно оценить запах мяса, его цвет, консистенцию.