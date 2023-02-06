Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Специалисты Росконтроля проверяют продукты питания по определенной схеме:
Росконтроль придерживается рейтинговой системы, так как она позволяет наглядно и объективно оценить характеристики товаров, их свойства. Рейтинги составляются на основе индексов, выражающих конкретные свойства продукта. Если продукция не соответствует установленным требованиям безопасности, вместо рейтинга она попадает в черный список.
Неожиданностью для многих покупателей стал тот факт, что продукция «Мираторга», а конкретно — голени цыплят-бройлеров, попала в черный список Росконтроля. Продукт был включен в этот список по результатам испытаний, проведенных организацией.
Выявлены несоответствия продукта его описанию:
Оказалось, что продукт питания не соответствует установленным требованиям безопасности по показателям микробиологического типа. Так, показатель общей обсемененности продукта мезофильной микрофлорой превышен в 1,6 раза.
Свежесть мяса «Мираторг» у экспертов Росконтроля не вызвала сомнений, однако установлено, что перекисное число жира и жирных летучих кислот завышено. Это свидетельствует о том, что продукт либо неправильно, либо слишком долго хранили.
Справка о компании
«Мираторг» (агропромышленный холдинг «Мираторг») — российская агропромышленная компания, которая считается одним из крупнейших производителей мяса в РФ и одним из крупнейших производителей свинины в РФ. Президент компании — Виктор Линник.
В черный список Росконтроля по итогам проверки попал еще один продукт марки «Мираторг» — бедро цыплят-бройлеров с кожей, изготовитель — ООО «Брянский бройлер».
По результатам экспертизы, проведенной Росконтролем, установлено, что бедро цыплят-бройлеров с кожей «Мираторг» не соответствует установленным требованиям безопасности по такому показателю, как микробная обсемененность общего типа.
Кроме того, выявлено содержание в мясе химиотерапевтических препаратов антимикробного типа, а также признаки замораживания и инъецирования растворами солевого типа.
Антибиотики в мясе, которое употребляет в пищу человек, могут спровоцировать целый ряд проблем со здоровьем. В их числе:
Также препараты могут способствовать формированию резистентности к антибиотикам как к лекарственным препаратам, что в перспективе будет затруднять лечение от различных заболеваний.
Независимую оценку другому продукту компании «Мираторг», фаршу куриному, дают сами покупатели. По мнению авторов отзывов на сайте «Яндекс.Маркет», которые называют себя потребителями продукции компании «Мираторг», в фарше присутствуют кости, хрящи. Стоит отметить, что отзывы на этом ресурсе публикуются анонимно, поэтому проверить их достоверность не представляется возможным.
Что касается содержания бактерий Listeria monocytogenes, то, по результатам исследования, которое провел Росконтроль, они были обнаружены в 25 г образца. Стоит отметить, что эти бактерии провоцируют развитие опасного заболевания — листериоза.
Листериоз — заболевание инфекционного типа, которому подвержены животные и люди. Его возбудитель — бактерия Listeria monocytogenes. В результате инфицирования поражаются ЦНС человека, его репродуктивные органы.
Заболевание считается особенно опасным для людей преклонного возраста и лиц с ослабленным иммунитетом, для беременных женщин, у которых инфекция может вызвать преждевременные роды или гибель плода.
Также по итогам микроструктурного анализа и органолептического исследования в мясе были найдены частицы хрящевой и костной ткани, тогда как в маркировке не было указано, что речь идет о фарше механической обвалки.
По результатам проверки, проведенной специалистами Росконтроля, выявлены замечания к фаршу «Домашний», выпущенному под брендом «Мираторг». В составе продукта обнаружено остаточное содержание препаратов антимикробного типа.
Выявленное количество препятствует росту бактерий, таким образом, фарш «Домашний» специалисты Росконтроля считают потенциально опасным для здоровья, ссылаясь на то, что вещества могут обусловить появление аллергии, проблем с микрофлорой и повышение резистентности к бактериям болезнетворного типа.
Росконтроль проверил еще один продукт бренда «Мираторг» — стейк свиной. По результатам исследований, в мясе обнаружена кишечная палочка — в 0,1 г продукта. При этом норматив, согласно техническому регламенту, это содержание кишечной палочки в 0,001 г продукта.
Кроме того, по результатам исследования Росконтроля, обнаружены отклонения реальных показателей пищевой ценности продукта от данных, которые присутствуют на маркировке мяса.
Результаты испытаний, проводимых Росконтролем, показывают: информация, которая содержится на этикетках продукции, не соответствует реальным показателям. Такие данные содержатся в отчетах организации и опубликованы на сайте. Часть продукции, по итогам проверки которой выявлены такие отклонения, попадает в черный список Росконтроля.
Можно предположить, что указание заведомо не соответствующей действительности информации о пищевой ценности, содержании белка в продукции — один из способов реализовать изначально дешевое мясо по более высокой цене.
Между тем пресс-служба Роспотребнадзора в ответ на запрос, поступивший от нашего издания, сообщила, что информации о результатах лабораторных исследований продукции торговой марки «Мираторг», отобранных на объектах Москвы, в Управление ведомства по Москве не поступала.
В ведомстве отметили, что по результатам исследований продукции производителя «Мираторг», выполненных по поручению Управления в аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» в период с 2017 по 2022 годы, фактов несоответствия продукции нормативной документации не установлено.
В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что в случае поступления информации о нахождении в обороте на территории Москвы продукции, не соответствующей обязательным требованиям, Управлением принимаются меры в соответствии с действующим законодательством. Полный текст ответа из ведомства есть в распоряжении редакции.
Риск покупки некачественного мяса и птицы в магазинах можно минимизировать, если при выборе продуктов придерживаться ряда правил. Важно ориентироваться на запах продукта: если мясо свежее, оно имеет характерный аромат. Наличие кислого, сладкого запаха или «аромата» гнили — повод отказаться от покупки.
Если речь идет о замороженном продукте, в его упаковке не должно быть ни воды, ни наледи. В противном случае можно предположить, что мясо неоднократно размораживалось и замораживалось, соответственно, в процессе оно могло испортиться.
Следует внимательно рассмотреть маркировку продукта. На ней должна быть указана следующая информация:
Все партии мясных продуктов дополняются соответствующими ветеринарными сопроводительными документами. Обязательно наличие клейм.
Проверить качество мясных продуктов, представленных в магазинах, можно на сайте Росконтроля. Достаточно ввести в поисковую строку название продукта, чтобы получить о нем детальную информацию — заключение эксперта, место в рейтинге, если продукция в него включена.
Часть продуктов находится на этапе исследования, о чем также информируют на сайте Росконтроля. После завершения испытаний на сайте публикуется экспертное заключение.
Некоторые покупатели предпочитают приобретать птицу и мясо не в магазинах, а на рынке, считая, что такая продукция более безопасна и отличается высоким качеством. Стоит отметить, что риски есть и при покупке продуктов на рынках, однако в большинстве случаев можно проверить качество мяса и птицы самостоятельно, так как продукты предлагаются без заводской упаковки, в виде туш, отдельных кусков. В частности, можно оценить запах мяса, его цвет, консистенцию.
Чтобы обезопасить себя, на рынках следует просить продавцов предоставить санитарные и другие заключения, подтверждающие качество продукта и его соответствие установленным нормативам.
Практика покупки домашнего свежего мяса и птицы получила широкое распространение. Опытные покупатели, как правило, выбирают конкретных продавцов, фермеров, в качестве товаров которых они уверены и успели убедиться. Такой подход можно назвать приемлемым и безопасным.
Если речь идет о покупке мяса и птицы у нового продавца, стоит с вниманием подойти к проверке продуктов на качество, свежесть, оценке по другим характеристикам.
Для того чтобы минимизировать риск заражения бактериями и отравления, при готовке мяса следует соблюдать ряд важных правил:
Говяжье мясо рекомендуется готовить при температуре максимум 63 градуса — это так называемая средняя прожарка. Если продукт недожарить или употребить в пищу в сыром виде, это может привести к серьезному отравлению. Свиное мясо готовится при температуре в 70 градусов.