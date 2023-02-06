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Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Когда в Белгородской области пройдут проверочные работы для школьников в 2023 году

6 февраля 2023, 15:21
Фото: 1MI

Стали известны даты ВПР для школьников в 2023 году

Рособрнадзор утвердил расписание проверочных работы для школ на 2023 год.

Всероссийские проверочные работы в 2023 году для школьников пройдут с 1 марта по 20 мая. Изначально ВПР напишут 10 и 11 классы. С 1 по 25 марта 10-е классы сдадут географию, а 11-е классы — историю, биологию, географию, физику, химию и иностранные языки, а также проверочную работу по социально-гуманитарным предметам.

В Рособрнадзоре подчёркивают, что проводить ли ВПР для школьников 10 и 11 классов - будут решать образовательные организации. ВПР для одиннадцатых классов должны проводиться по тем предметам, которые они не выбрали для сдачи ЕГЭ.

Школьники 4-8 классов ВПР будут сдавать с 15 марта по 20 мая. Школьники четвёртых классов напишут ВПР по Окружающему миру, пятые классы — по биологии и истории, а ученики 7 классов — по иностранному языку. Обязательными будут ВПР по русскому языку и математике.

Кроме того, с 15 марта по 20 мая шестые классы сдадут ВПР по истории, биологии, географии и физике, седьмые классы — по истории, биологии, географии, физике и обществознанию, а восьмые классы — по истории, биологии, физике, химии, географии и обществознанию.

Напомним, что ранее местная жительница поинтересовалась у Вячеслава Гладкова, в каком формате выпускники будут сдавать устный экзамен по русскому языку, который запланирован на февраль.

Губернатор ответил, что в феврале выпускники будут сдавать экзамены либо дистанционно, либо очно. Решение будет приниматься в зависимости от оперативной обстановки.

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#Алина Харина#ВПР#Экзамены#Белгородская область#Образование
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