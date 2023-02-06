Когда в Белгородской области пройдут проверочные работы для школьников в 2023 году

Всероссийские проверочные работы в 2023 году для школьников пройдут с 1 марта по 20 мая. Изначально ВПР напишут 10 и 11 классы. С 1 по 25 марта 10-е классы сдадут географию, а 11-е классы — историю, биологию, географию, физику, химию и иностранные языки, а также проверочную работу по социально-гуманитарным предметам.