Канализация или водоотвод? Белгородцы испугались за состояние пруда в Старом Осколе

Редакция «Бел.Ру» направила запрос в администрацию горокруга, Росприроднадзор и Экоохотнадзор региона. Все вопросы в итоге были перенаправлены в Экоохотнадзор, а сотрудники этого ведомства посетили водоём с проверкой.