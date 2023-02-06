Канализация или водоотвод? Белгородцы испугались за состояние пруда в Старом Осколе

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Всё началось с того, что в социальных сетях жительница хутора оставила следующее сообщение:
Хутор Игнатовка, улица Железнодорожная. Был хороший пруд, 40 лет в нём купались и взрослые, и дети. По рассказам более старшего поколения — даже олени приходили водичку попить. А сейчас в неё провели трубу для канализации.
Редакция «Бел.Ру» направила запрос в администрацию горокруга, Росприроднадзор и Экоохотнадзор региона. Все вопросы в итоге были перенаправлены в Экоохотнадзор, а сотрудники этого ведомства посетили водоём с проверкой.
Факты нарушения природоохранного законодательства не подтвердились. Сброс хозяйственно-бытовых стоков в водный объект не установлен. Указанная труба является водоотводом ливневых вод с территории земельного участка. Данный факт был проверен в ходе личной встречи с хозяином домовладения.
управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области
Таким образом, жителям села можно не волноваться за состояние пруда.