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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Канализация или водоотвод? Белгородцы испугались за состояние пруда в Старом Осколе

6 февраля 2023, 14:56
Фото: 1MI
архивное фото
В социальных сетях стала распространяться информация о якобы проведении канализационной трубы в пруд, расположенный в хуторе Игнатовка Старооскольского горокруга. Редакция «Бел.Ру» поинтересовалась, стоит ли переживать местным жителям за будущее водоёма.
Сюжет
Вода

Всё началось с того, что в социальных сетях жительница хутора оставила следующее сообщение:

Хутор Игнатовка, улица Железнодорожная. Был хороший пруд, 40 лет в нём купались и взрослые, и дети. По рассказам более старшего поколения — даже олени приходили водичку попить. А сейчас в неё провели трубу для канализации.
Фото: социальные сети

Редакция «Бел.Ру» направила запрос в администрацию горокруга, Росприроднадзор и Экоохотнадзор региона. Все вопросы в итоге были перенаправлены в Экоохотнадзор, а сотрудники этого ведомства посетили водоём с проверкой. 

Факты нарушения природоохранного законодательства не подтвердились. Сброс хозяйственно-бытовых стоков в водный объект не установлен. Указанная труба является водоотводом ливневых вод с территории земельного участка. Данный факт был проверен в ходе личной встречи с хозяином домовладения.
управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области

Таким образом, жителям села можно не волноваться за состояние пруда. 

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#Артем Черненко#Вода#Канализация#Сток#Экоохотнадзор#Росприроднадзор#Экология#Эксклюзив#Белгородская область#Старый Оскол
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