Громко бывает не только в Белгородской: в Калужской области раздался хлопок

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
В Калужской области взорвался дрон. Это произошло утром 6 февраля в лесу на высоте примерно 50 метров. Как уточнил губернатор Владислав Шапша, ущерба гражданским и социальным объектам нет. Люди также не пострадали.
Ранее сообщалось, что в Белгороде упал БПЛА, летевший в сторону аэропорта. Момент падения летательного аппарата попал на видеорегистратор. Со слов очевидца, он услышал взрыв и увидел крутое пике.
11 января в районе Северного жители услышали продолжительный гул и увидели яркую вспышку в небе. Предполагается, что белгородцы слышали гул беспилотника, зацепившего провода ЛЭП.