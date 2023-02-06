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Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Громко бывает не только в Белгородской: в Калужской области раздался хлопок

6 февраля 2023, 06:46
Фото: 1MI

Беспилотник взорвался в лесу в Калужской области

В результате взрыва никто не пострадал, ущерба инфраструктуре нет, пишут «Новые известия».

В Калужской области взорвался дрон. Это произошло утром 6 февраля в лесу на высоте примерно 50 метров. Как уточнил губернатор Владислав Шапша, ущерба гражданским и социальным объектам нет. Люди также не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Белгороде упал БПЛА, летевший в сторону аэропорта. Момент падения летательного аппарата попал на видеорегистратор. Со слов очевидца, он услышал взрыв и увидел крутое пике.

11 января в районе Северного жители услышали продолжительный гул и увидели яркую вспышку в небе. Предполагается, что белгородцы слышали гул беспилотника, зацепившего провода ЛЭП.

Взрыв и крутое пике: летевший в сторону аэропорта беспилотник упал в Белгороде
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Калужская область#Происшествия#Спецоперация#Дрон#БПЛА#Беспилотник
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