Главам белгородских промпарков поручили создать комфортные условия для инвесторов

Пока в регионе для резидентов действует несколько мер поддержки. Речь о нулевой ставке по налогу на имущество в течение пяти лет, предоставлении земельных участков для инвестиционных проектов без проведения торгов, субсидии на создание объектов инфраструктуры управляющим компаниям в размере 75% понесённых затрат в рамках механизма Минпромторга РФ.