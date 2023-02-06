Главам белгородских промпарков поручили создать комфортные условия для инвесторов

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Власти Белгородской области заявили о необходимости повысить инвестиционную привлекательность промышленных парков, несмотря на оперативную обстановку. Всего в регионе действуют пять промпарков, ещё один создаётся.
Два промпарка работают в Белгородском районе, по одному — в Бирюче, Волоконовке и Губкине. Ещё один собираются открыть в Старом Осколе. В общем на территории региона в промпарках насчитывают 90 резидентов. Всего создано 3 тыс. рабочих мест.
В 2022 году объём инвестиций в промпарки составил 793 млн рублей. Годом ранее сумма превысила 1,2 млрд рублей. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что нельзя останавливать проекты по развитию даже в текущих условиях.
Пока в регионе для резидентов действует несколько мер поддержки. Речь о нулевой ставке по налогу на имущество в течение пяти лет, предоставлении земельных участков для инвестиционных проектов без проведения торгов, субсидии на создание объектов инфраструктуры управляющим компаниям в размере 75% понесённых затрат в рамках механизма Минпромторга РФ.