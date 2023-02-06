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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Главам белгородских промпарков поручили создать комфортные условия для инвесторов

6 февраля 2023, 14:26
Фото: правительство Белгородской области
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что необходимо повысить инвестиционную привлекательность промышленных парков, несмотря на оперативную обстановку. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Власти Белгородской области заявили о необходимости повысить инвестиционную привлекательность промышленных парков, несмотря на оперативную обстановку. Всего в регионе действуют пять промпарков, ещё один создаётся.

Два промпарка работают в Белгородском районе, по одному — в Бирюче, Волоконовке и Губкине. Ещё один собираются открыть в Старом Осколе. В общем на территории региона в промпарках насчитывают 90 резидентов. Всего создано 3 тыс. рабочих мест.

В 2022 году объём инвестиций в промпарки составил 793 млн рублей. Годом ранее сумма превысила 1,2 млрд рублей. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что нельзя останавливать проекты по развитию даже в текущих условиях.

Пока в регионе для резидентов действует несколько мер поддержки. Речь о нулевой ставке по налогу на имущество в течение пяти лет, предоставлении земельных участков для инвестиционных проектов без проведения торгов, субсидии на создание объектов инфраструктуры управляющим компаниям в размере 75% понесённых затрат в рамках механизма Минпромторга РФ.

Из-за приграничного положения в Белгородской области сократился объём инвестиций
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Инвестиции#Деньги#Промпарк#Экономика
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