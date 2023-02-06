Эксперт рассказала о механизме действия кофеина на человеческий организм

Молекулярный нутриционист из Университета Ньюкасла (Великобритания), доктор Эмма Беккет сообщила, что после употребления кофе люди действительно испытывают прилив энергии, но впоследствии им придется заплатить за это сном.

По мнению ученых, энергия, прилив которой испытывает человек, выпивший чашку кофе, скорее, является неким кредитом, который нужно будет оплатить часами сна, пишет Pravda.Ru со ссылкой на The Daily Mail. Беккет отметила, что кофеин предотвращает сонливость, на время блокируя действие химического вещества под названием аденозин, которое является частью системы, регулирующей цикл сна и бодрствования. А ощущение бодрости, вызываемое поступлением в организм кофеина, не связано с появлением какой-то новой энергии, и когда кофеин отпускает рецепторы, заблокированный на время аденозин вновь начинает работать, и ощущение сонливости вновь накатывает. Таким образом, мы как бы берем энергию в долг, а потом должны отдать ее организму, и единственным способом погасить эту «задолженность», является сон, пояснила нутриционист.