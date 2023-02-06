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Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

«Денег немного, а объёмов — много». Гладков — о ремонте дорог в Белгородской области

6 февраля 2023, 07:48
Фото: 1MI

В Белгородской области планируют отремонтировать 310 километров дорог

О программе дорожных работ и выполнении ямочного ремонта в 2023 году во время оперсовещания правительства Белгородской области рассказал министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко.
Сюжет
Дороги

Так, по данным Евтушенко, на дороги в 2023 году выделили 15,5 млрд рублей. Из них 11,2 млрд — по региональной программе, 1,2 — по федеральной.

Отремонтировать планируют 310,6 км дорог, 97,4 из них — по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Что касается строительства, то в 2023 году планируют проложить 14,6 км дорог. В основном они будут построены у объектов ИЖС, в разработке дорога к научному центру «Бирюч», подъезды к кладбищам.

Как заявил Евтушенко, основная текущая работа министерства — содержание дорог. На данный момент на всех дорогах области ямочный ремонт необходимо выполнить на 213 тыс. м кв. дорог. Работы уже начались: с 1 января министерство отремонтировало 6 тыс. м кв.

Ежедневно ведём контроль. Литым асфальтом ведём аварийный ямочный ремонт, заделываем ямки, больше всего влияющие на безопасность. Основные работы перейдут на плюсовую температуру. Надеемся, что зима будет незатяжной.
Сергей Евтушенко
Фото: правительство Белгородской области

По мнению губернатора Вячеслава Гладкова, заявленный объём работ нужно выполнить до майских праздников.

Как только начнётся весна — будет огромное количество обращений. Здесь главное — подготовка. Невозможно предсказать погоду, но к майским праздникам традиционно этот объём работ должен быть выполнен. В том числе и разметка. Чтобы к 9 мая, одному из главных праздников страны, дороги были приведены в нормативное состояние.
Вячеслав Гладков

Гладков также захотел посмотреть планы на 2024 год и узнать планы федералов. «Денег не очень много, а объёмов, которые необходимо выполнить, достаточно много», — заявил он. 

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