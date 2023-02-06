«Денег немного, а объёмов — много». Гладков — о ремонте дорог в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Так, по данным Евтушенко, на дороги в 2023 году выделили 15,5 млрд рублей. Из них 11,2 млрд — по региональной программе, 1,2 — по федеральной.
Отремонтировать планируют 310,6 км дорог, 97,4 из них — по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Что касается строительства, то в 2023 году планируют проложить 14,6 км дорог. В основном они будут построены у объектов ИЖС, в разработке дорога к научному центру «Бирюч», подъезды к кладбищам.
Как заявил Евтушенко, основная текущая работа министерства — содержание дорог. На данный момент на всех дорогах области ямочный ремонт необходимо выполнить на 213 тыс. м кв. дорог. Работы уже начались: с 1 января министерство отремонтировало 6 тыс. м кв.
Ежедневно ведём контроль. Литым асфальтом ведём аварийный ямочный ремонт, заделываем ямки, больше всего влияющие на безопасность. Основные работы перейдут на плюсовую температуру. Надеемся, что зима будет незатяжной.
Сергей Евтушенко
По мнению губернатора Вячеслава Гладкова, заявленный объём работ нужно выполнить до майских праздников.
Как только начнётся весна — будет огромное количество обращений. Здесь главное — подготовка. Невозможно предсказать погоду, но к майским праздникам традиционно этот объём работ должен быть выполнен. В том числе и разметка. Чтобы к 9 мая, одному из главных праздников страны, дороги были приведены в нормативное состояние.
Вячеслав Гладков
Гладков также захотел посмотреть планы на 2024 год и узнать планы федералов. «Денег не очень много, а объёмов, которые необходимо выполнить, достаточно много», — заявил он.