«Чего с ветеранами биться?» Фёдор Емельяненко — о выборе соперника для финального боя

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Фёдор Емельяненко объяснил выбор соперника для своего финального боя. Он рассказал, почему решил завершить спортивную карьеру поединком с Райаном Бейдером.
Со слов спортсмена, ему хотелось проверить себя. Биться с ветеранами он не захотел, однако понял, что против действующих бойцов уже не тянет.
Емельяненко отметил, что карьеру он завершает, но не исключает возможности вернуться в спорт. Последний Император также добавил, что жить совсем без ММА у него всего равно не получится.
Напомним, последний бой против Райана Бейдера 46-летний староосколец проиграл. Ранее Емельяненко уже уступал ему в бою за чемпионский пояс.