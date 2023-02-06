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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

«Чего с ветеранами биться?» Фёдор Емельяненко — о выборе соперника для финального боя

6 февраля 2023, 09:13
Фото: «Известия»

Фёдор Емельяненко прокомментировал свой финальный бой

Боец из Белгородской области раскрыл причину, по которой он решил завершить спортивную карьеру поединком с Райаном Бейдером, пишут «Известия».

Фёдор Емельяненко объяснил выбор соперника для своего финального боя. Он рассказал, почему решил завершить спортивную карьеру поединком с Райаном Бейдером.

Со слов спортсмена, ему хотелось проверить себя. Биться с ветеранами он не захотел, однако понял, что против действующих бойцов уже не тянет.

Емельяненко отметил, что карьеру он завершает, но не исключает возможности вернуться в спорт. Последний Император также добавил, что жить совсем без ММА у него всего равно не получится.

Напомним, последний бой против Райана Бейдера 46-летний староосколец проиграл. Ранее Емельяненко уже уступал ему в бою за чемпионский пояс.

Видео: «Известия»
Фёдор Емельяненко проиграл последний бой в своей карьере
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#Наталья Корявых#Фёдор Емельяненко#Спорт#ММА#Боец#Видео
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