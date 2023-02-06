Белгородцы попросили ужесточить наказание за запуски салютов и фейерверков

Posted Сегодня, 20:19
Published Сегодня, 20:19
Modified Сегодня, 20:21
Updated Сегодня, 20:21
В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» жители региона попросили ужесточить наказание за запуски салютов и фейерверков. Многих жителей возмущает тот факт, что нарушители платят только небольшой штраф. По их мнению, нужно либо увеличить сумму, либо ужесточить наказание.
Вячеслав Гладков с таким мнением согласился, но сообщил, что такое предложение необходимо серьёзно обдумать.
Я согласен с Вами, что не время сейчас запускать фейерверки и салюты. Посмотрим, как это можно реализовать в рамках закона. И подумаем о целесообразности, потому что иногда повышение штрафов приводит к обратному эффекту.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в регионе введён высокий уровень террористической опасности, из-за чего белгородцам запрещено запускать фейерверки и салюты. За нарушение запрета жители либо заплатят штраф в размере от 500 до 1 000 рублей, либо получат 15 суток административного ареста.