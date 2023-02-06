Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:19

Published Сегодня, 20:19

Modified Сегодня, 20:21

Updated Сегодня, 20:21

Белгородцы попросили ужесточить наказание за запуски салютов и фейерверков

6 февраля 2023, 20:19
Фото: 1MI
По их мнению, штраф в 1 000 рублей недостаточно высок для нарушителей.

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» жители региона попросили ужесточить наказание за запуски салютов и фейерверков. Многих жителей возмущает тот факт, что нарушители платят только небольшой штраф. По их мнению, нужно либо увеличить сумму, либо ужесточить наказание.

Вячеслав Гладков с таким мнением согласился, но сообщил, что такое предложение необходимо серьёзно обдумать.

Я согласен с Вами, что не время сейчас запускать фейерверки и салюты. Посмотрим, как это можно реализовать в рамках закона. И подумаем о целесообразности, потому что иногда повышение штрафов приводит к обратному эффекту.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в регионе введён высокий уровень террористической опасности, из-за чего белгородцам запрещено запускать фейерверки и салюты. За нарушение запрета жители  либо заплатят штраф в размере от 500 до 1 000 рублей, либо получат 15 суток административного ареста.

Наслаждение несколькими залпами фейерверка грозит белгородцу арестом до 15 суток
Узнать подробнее
Читайте также:
Вопреки запретам: белгородцы запускали фейерверки в новогоднюю ночьВ Белгороде запустили запрещённый фейерверкФейерверки и петарды в Белгородской области запретили продавать до конца январяВведут ли в Белгородской области запрет на продажу фейерверков?
#Александра Склярова#Новости Белгорода#Общество#Фейерверк#Салют#Запрет#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
При обстреле Валуйского горокруга погибла женщина
Сегодня, 16:19
«Заборная война» между соседями может изменить правила благоустройства в Белгороде
Сегодня, 14:36
Следком возбудил уголовное дело из-за ликвидации троллейбусного сообщения в Белгороде
Сегодня, 17:47
Белгородского полицейского подозревают в сотрудничестве с украинской разведкой
Сегодня, 14:29
Сергей Дуюн: Первым делом решил проверить работу ЦЭБ
Сегодня, 05:30