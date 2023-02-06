Белгородцы попросили ужесточить наказание за запуски салютов и фейерверков

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» жители региона попросили ужесточить наказание за запуски салютов и фейерверков. Многих жителей возмущает тот факт, что нарушители платят только небольшой штраф. По их мнению, нужно либо увеличить сумму, либо ужесточить наказание.