Белгородцев не устраивает, что перед узким специалистом нужно обращаться к терапевту

Гладков отметил, что его не устраивает большой рост обращений в отрасли и он не понимает качество реагирования министерства на эти обращения. Поэтому он поручил подготовить анализ обращений жителей по темам в разрезе населённых пунктов и предоставить отчёт реагирования ведомства.