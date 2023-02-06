Белгородцев не устраивает, что перед узким специалистом нужно обращаться к терапевту

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
В ходе оперсовещания с губернатором Вячеславом Гладковым стало известно, что за прошедшую неделю по вопросам здравоохранения от жителей области поступило 225 обращений. Больше всего жаловались жители Белгорода, Старооскольского и Губкинского горокругов, а также Белгородского района.
Обращения касались записи на приём к врачам, нехватки медиков, содержания медучреждений, профильного осмотра, выдачи лекарств, а также поступали просьбы о лечении. Как отметила Крылова, все обращения отработаны.
Мы связываем ситуацию с выходом прямого эфира министра, поскольку сразу после его общения стали появляться вопросы. Большинство связаны с изменением порядка записи на приём к врачу. Людей не устраивает, что мы должны первично обратиться к терапевту, а потом по решению врача получать помощь узких специалистов. Мы объясняем, что это федеральное нормативное законодательство. Единичные обращения были связаны с оказанием адресной помощи в лечении особо сложных заболеваний. Ситуация управляемая. Надеюсь, мы всё скорректируем в ближайшее время.
Людмила Крылова
Гладков отметил, что его не устраивает большой рост обращений в отрасли и он не понимает качество реагирования министерства на эти обращения. Поэтому он поручил подготовить анализ обращений жителей по темам в разрезе населённых пунктов и предоставить отчёт реагирования ведомства.
Мне важно понимать, насколько мы качественно отрабатываем узкие места, которых много.
Вячеслав Гладков