Белгородского полицейского подозревают в сотрудничестве с украинской разведкой

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Против полицейского, которого подозревают в передаче данных Украине, возбудили четыре уголовных дела. Правоохранителя обвиняют в служебном подлоге и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.
Капитана полиции, работавшего на ж/д станции Валуйки, задержали из-за того, что он якобы снабжал информацией главное управление разведки украинского Минобороны. По версии следствия, полицейский как минимум четыре раза передавал персональную информацию о россиянах неустановленному лицу, которое действовало в интересах ГУР.
Правоохранителя задержали в октябре 2022 года. Известно, что он имел доступ к системе, в которой хранятся данные о гражданах РФ. Задержание мужчины провели сотрудники регионального УФСБ.