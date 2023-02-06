Белгородского полицейского подозревают в сотрудничестве с украинской разведкой

Капитана полиции, работавшего на ж/д станции Валуйки, задержали из-за того, что он якобы снабжал информацией главное управление разведки украинского Минобороны. По версии следствия, полицейский как минимум четыре раза передавал персональную информацию о россиянах неустановленному лицу, которое действовало в интересах ГУР.