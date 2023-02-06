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Белгородского полицейского подозревают в сотрудничестве с украинской разведкой

6 февраля 2023, 14:29
Фото: 1MI
Правоохранителя подозревают в передаче данных ГУР Минобороны Украины. Белгородца обвиняют в служебном подлоге и неправомерном доступе к информации. Возбуждено четыре уголовных дела, сообщили в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ».

Против полицейского, которого подозревают в передаче данных Украине, возбудили четыре уголовных дела. Правоохранителя обвиняют в служебном подлоге и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

Капитана полиции, работавшего на ж/д станции Валуйки, задержали из-за того, что он якобы снабжал информацией главное управление разведки украинского Минобороны. По версии следствия, полицейский как минимум четыре раза передавал персональную информацию о россиянах неустановленному лицу, которое действовало в интересах ГУР.

Правоохранителя задержали в октябре 2022 года. Известно, что он имел доступ к системе, в которой хранятся данные о гражданах РФ. Задержание мужчины провели сотрудники регионального УФСБ.

Силовики задержали подозреваемого в передаче информации украинцам полицейского
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#Белгородская область#Уголовное дело#Происшествия#Задержание#Полицейский#Уфсб#Наталья Корявых#Разведка
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