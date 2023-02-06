Белгородский РЭС занесли на районную Аллею трудовой славы как лучшее предприятие ЖКХ

«Занесение на Доску почета — это высокая оценка труда энергетиков и нашего общего вклада в развитие района. Коллектив трудится ответственно и с полной отдачей, выполняя все производственные программы, влияющие на надежность и качество энергоснабжения», — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.