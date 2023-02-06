Белгородский РЭС занесли на районную Аллею трудовой славы как лучшее предприятие ЖКХ

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Торжественное мероприятие прошло в поселке Майский.
Энергетики Белгородского РЭС в прошлом году выполнили все взятые на себя обязательства по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей приграничного района области.
В период подготовки к отопительному сезону капитально отремонтировали 169 км линий электропередачи 0,4-10 кВ, 80 трансформаторных подстанций.
Электроэнергией обеспечили свыше 2,5 тысяч новых потребителей, в том числе 580 частных застройщиков в микрорайонах ИЖС, а также социально значимые объекты: школы, фельдшерско-акушерский пункт и больницы, водозаборные скважины.
По программе развития наружного освещения построили 39 км линий наружного освещения в населенных пунктах, смонтировали свыше трех тысяч новых светильников.
«Занесение на Доску почета — это высокая оценка труда энергетиков и нашего общего вклада в развитие района. Коллектив трудится ответственно и с полной отдачей, выполняя все производственные программы, влияющие на надежность и качество энергоснабжения», — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.