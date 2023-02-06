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Published Сегодня, 19:12

Modified Сегодня, 19:14

Updated Сегодня, 19:14

Белгородских школьников на дистанте просят приходить на торжественные линейки

6 февраля 2023, 19:12
Фото: Bel.ru
Жители Валуйского городского округа сообщили губернатору, что их детей просят приходить на открытие торжественных линеек, хотя действует дистанционный формат обучения.
Сюжет
Дистант

На открытие торжественных линеек приглашали детей одной из школ в Валуйском городском округе. У родителей сразу возникли вопросы о безопасности и законности таких мероприятий, ведь в округе не просто так действует дистанционный формат обучения.

В вечернем прямом эфире белгородка поинтересовалась у губернатора, нельзя ли сделать линейки тоже в дистанционном формате. Вячеслав Гладков же отметил, что заставить детей прийти в школу в таком случае никто не может.

Конечно, Вы правы, но, напоминаю, что, если ребёнка приглашают на какие-то дополнительные школьные мероприятия, должно быть добровольное согласие родителей. В том числе, на торжественные линейки. Я не понимаю, о чём речь, но разберёмся.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что дистанционный формат обучения с октября 2022 года ввели в 11 муниципалитетах Белгородской области из-за периодических обстрелов со стороны Украины. Дистанционный формат обучения в регионе продлится минимум до 24 марта.

Школьники Белгородской области продолжат обучение на дистанте минимум до 24 марта
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#Александра Склярова#Образование#Дистант#Торжественная линейка#Школьники#Дистанционка#Валуйский горокруг#Вячеслав Гладков
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