Белгородских школьников на дистанте просят приходить на торжественные линейки

Posted Сегодня, 19:12
Published Сегодня, 19:12
Modified Сегодня, 19:14
Updated Сегодня, 19:14
На открытие торжественных линеек приглашали детей одной из школ в Валуйском городском округе. У родителей сразу возникли вопросы о безопасности и законности таких мероприятий, ведь в округе не просто так действует дистанционный формат обучения.
В вечернем прямом эфире белгородка поинтересовалась у губернатора, нельзя ли сделать линейки тоже в дистанционном формате. Вячеслав Гладков же отметил, что заставить детей прийти в школу в таком случае никто не может.
Конечно, Вы правы, но, напоминаю, что, если ребёнка приглашают на какие-то дополнительные школьные мероприятия, должно быть добровольное согласие родителей. В том числе, на торжественные линейки. Я не понимаю, о чём речь, но разберёмся.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что дистанционный формат обучения с октября 2022 года ввели в 11 муниципалитетах Белгородской области из-за периодических обстрелов со стороны Украины. Дистанционный формат обучения в регионе продлится минимум до 24 марта.